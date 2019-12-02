Следователи назвали предварительную причину убийства девятилетнего мальчика в Екатеринбурге

Пресс-служба СУ СКР по Свердловской области опубликовала официальное заявление, в котором говорится, что отец девятилетнего мальчика из Белоруссии Иван Казанцев мог убить своего сына «в связи с возникшей личной неприязнью».

В ведомстве уточнили, что к такой предварительной версии следователи пришли по итогам первоначальных мероприятий.

«Указанная версия фигуранта дела тщательно проверяется путём производства целого комплекса следственных действий», — говорится в заявлении СКР.

Напомним, изначально издание «Комсомольская правда — Урал» со ссылкой на собственные источники писало о возможных религиозных мотивах преступления. По версии источника издания, ребёнок погиб во время процедуры изгнания бесов. Мальчика сначала били плётками, а потом засунули в рот кляп, отчего он задохнулся.

По официальным данным СКР, причиной смерти мальчика стала асфиксия.

На данный момент до 26 января 2020 года арестованы двое фигурантов дела: отец ребёнка Иван Казанцев, ему предъявлено обвинение в убийстве, а также 48-летняя Земфира Гайнуллина, которой предъявлено обвинение в пособничестве преступлению.

СМИ называют Гайнуллину лидером секты «Ученики Христа». С высокой долей вероятности в организации состояли родители убитого ребёнка.

По словам источника Znak.com, причиной смерти стали насильственные действия со стороны отца. Якобы после убийства родители мальчика обратились к Гайнуллиной с просьбой оживить ребёнка. После того как женщине не удалось воскресить мальчика, родители спрятали его тело в лесопарковой зоне недалеко от дома, где они снимали квартиру. Во время суда на вопрос о том, действительно ли она пыталась оживить ребёнка, Гайнуллина отрицательно покачала головой.

«Окончательно преступная роль каждого из задержанных будет установлена в ходе следствия, также будет проверена их возможная причастность к другим ранее совершённым преступлениям. Более того, в обязательном порядке будет проверена оперативная информация о возможном наличии иных подозреваемых», — заявили в СКР.

Также известно, что в Екатеринбург из Белоруссии вернулась мать ребёнка, Анна Казанцева. Её статус в расследовании уголовного дела пока неизвестен.