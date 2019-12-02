Мать убитого в Екатеринбурге мальчика вернулась из Белоруссии

Мать убитого в Екатеринбурге девятилетнего мальчика Анна Казанцева, сбежавшая в Белоруссию, вернулась в уральскую столицу, со ссылкой на два источника в силовых структурах региона пишет Znak.com.

По словам одного из собеседников, женщина приехала в Россию добровольно, поэтому не понадобилось проводить процедуру экстрадиции. Статус матери погибшего ребёнка в уголовном деле пока уточнить не удалось.

Напомним, тело мальчика нашли в Екатеринбурге 28 ноября после звонка на телефон доверия СУ СКР по Свердловской области. Стало известно, что ребёнок находился в городе с родителями, которые, предположительно, являются членами секты Гайнуллиной. Они приехали в Екатеринбург в начале октября и снимали квартиру в доме на Вторчермете, где мальчик погиб, предположительно, в начале ноября. Причиной смерти, по словам источника, стали насильственные действия со стороны отца; как писал портал E1.ru, ребёнок задохнулся из-за кляпа во рту.

По информации близкого к следствию источника, родители погибшего ребёнка обратились к Гайнуллиной с просьбой оживить ребёнка, что она и пыталась сделать. После того как женщине не удалось воскресить мальчика, его тело было спрятано родителями в лесопарковой зоне недалеко от дома, где они снимали квартиру.

На данный момент Ивану Казанцеву предъявлено обвинение по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Также задержали и допросили лидера сектантов 48-летнюю Гайнуллину. Ей предъявлено обвинение по статье 33 УК РФ, пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ («Соучастие в убийстве»). Сегодня Ленинский районный суд рассмотрит вопрос по мере пресечения: следствие ходатайствует об аресте обоих.