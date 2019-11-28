Мать погибшего мальчика из Беларуси рассказала следователям, что ребёнка убил его отец

Мать девятилетнего мальчика из Беларуси, изувеченное тело которого 28 ноября было найдено в лесопарке в Екатеринбурге, рассказала следователям, что ребёнок умер 5 ноября из-за насилия со стороны отца. Женщина помогала супругу избавиться от тела сына.

Как пишет Znak.com со ссылкой на источник в силовых структурах, убийство произошло в Чкаловском районе Екатеринбурга, где семья снимал квартиру. По словам матери, тело было спрятано недалеко от дома.

После произошедшего мать уехала в Беларусь, поскольку является гражданкой этой страны. Отца ребёнка, гражданина России, объявили в розыск, он является подозреваемым по уголовному делу об убийстве.

Издание выяснило, что в уральскую столицу семья переехала только 4 октября, за месяц до момента трагедии они сменили несколько съёмных квартир.

Сейчас следователи намерены добиться экстрадиции из Беларуси мамы ребёнка.

Напомним, 26 ноября на телефонную линию «Ребёнок в опасности» СУ СКР по Свердловской области поступило сообщение о том, что мальчик убит. Следователи выехали на место, где обнаружили изувеченное тело ребёнка. Один из основных мотивов — убийство «на религиозной почве». По данным источников «КП — Екатеринбург», девятилетний мальчик погиб оттого, что его сначала били плётками, чтобы «изгнать из него бесов», а потом засунули в рот кляп, отчего ребёнок задохнулся.