В Екатеринбурге нашли изувеченное тело ребёнка из Беларуси

Утром 28 ноября на юго-западе Екатеринбурга обнаружили тело девятилетнего мальчика, который, предварительно, является гражданином Беларуси, со ссылкой на несколько источников в различных силовых ведомствах пишет Znak.com.

Смерть ребёнка имела насильственный характер, сейчас сотрудники силовых ведомств устанавливают обстоятельства произошедшего. Один из основных мотивов — убийство «на религиозной почве». Правоохранительные органы устанавливают местонахождение родителей ребёнка. По состоянию на утро отец ещё не был задержан, добавил информированный собеседник.

По данным источников «Комсомольской правды — Екатеринбург», девятилетний мальчик погиб оттого, что его сначала били плётками, чтобы «изгнать из него бесов», а потом засунули в рот кляп.

«При обыске в квартире была найдена Библия. Но самое страшное, что во всём этом ритуале, предположительно, участвовал отец ребёнка. Возможно, действовала секта», — сказал собеседник издания.

По его информации, ребёнок был убит в квартире матери в Чкаловском районе города, после чего его тело было перевезено в Ленинский район, где было закопано в районе лесопарка. По данным газеты, мать мальчика, гражданка Беларуси, уехала на родину.

«Наводку на неё дала сестра женщины. Именно она сообщила о пропаже ребёнка. Предположительно, у семьи есть ещё дети», — отмечает источник.

В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области сообщили, что пока информации о данном инциденте у них нет. В пресс-службе УФСБ по Свердловской области воздержались от комментариев. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых не подтвердил и не опроверг изложенные сведения, отметив при этом, что «всему своё время».

Уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области Игорь Мороков заявил, что его аппарат «начал разбираться» в истории с найденным телом девятилетнего мальчика в Екатеринбурге, и отметил, что «со всех сторон будет смотреть» за ходом дела.