Задержан отец убитого в Екатеринбурге 9-летнего мальчика

Сотрудники СУ СК по Свердловской области вместе с полицейскими из Екатеринбурга и Башкирии провели совместную операцию по задержанию подозреваемых в убийстве 9-летнего мальчика, тело которого было найдено на этой неделе. Как пишет Znak.com со ссылкой на собственный источник, отец ребёнка был задержан в Уфе.

Как сообщил телеграм-канал «Опер слил», были задержаны несколько «отморозков, причастных к убийству ребёнка». Также авторы канала подтвердили версию, что родители мальчика состояли в секте.

«Здесь всё страшнее, чем в самом страшном сне: глава секты “ученики Иисуса Христа” по имени Земфира заставляла адептов зверски издеваться над своими детьми при малейших шалостях», — сообщает телеграм-канал.

Напомним, 28 ноября в лесопарковой зоне на Вторчермете было обнаружено изувеченное тело ребёнка. Один из основных мотивов — убийство «на религиозной почве». По данным источников «КП — Екатеринбург», девятилетний мальчик погиб оттого, что его сначала били плётками, чтобы «изгнать из него бесов», а потом засунули в рот кляп, отчего ребёнок задохнулся. Мать ребёнка находится в Беларуси. Она рассказала следователям, что ребёнок умер 5 ноября из-за насилия со стороны отца. Женщина помогала супругу избавиться от тела сына. Полиция и Следственный комитет пока не выступали с официальными комментариями по этому делу.