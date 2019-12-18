Мать убитого в Екатеринбурге мальчика потребовала миллионы с главы секты «Ученики Христа»

Мать мальчика, которого убили сектанты «Ученики Христа» в Екатеринбурге, хочет отсудить миллионы рублей у главы религиозного объединения Земфиры Гайнуллиной, пишет 66.ru.

По её словам, она вместе с супругом передала Гайнуллиной порядка 100 тысяч евро (семь миллионов рублей) — на эти деньги семья порядка полутора лет перемещалась по городам России, Казахстана и Белоруссии. Также женщина заявила, что подаст на развод со своим супругом, которого обвиняют в убийстве сына.

«Я просто вижу, что он всё ещё находится в зомбированном состоянии», — заявила женщина.

Напомним, в конце ноября в парке имени 50-летия ВЛКСМ на юго-западе Екатеринбурга было найдено тело 9-летнего мальчика. По предварительным данным, он умер в ходе обряда, призванного изгнать бесов. По информации источников, близких к следствию, при «наказании» ребёнка присутствовали и другие дети из этой семьи. Отца ребёнка позже задержали в Уфе, также была задержана Земфира Гайнуллина — глава религиозного движения «Ученики Христа».