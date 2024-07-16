Суд Нижнего Тагила вернул следствию одно из уголовных дел в отношении Дмитрия Черепкова по уголовной статье о повторной дискредитации ВС РФ

Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила вернул прокурору одно из уголовных дел в отношении Дмитрия Черепкова по ст. 280.3 ч.1 УК РФ (повторная дискредитация использования Вооружённых сил России).

На сайте суда размещена информация о том, что обвинительное заключение было составлено с нарушением требований Кодекса.

Напомним, в апреле 2023 года Тагилстроевский районный суд оштрафовал Дмитрия Черепкова на 35 тысяч рублей по статье о дискредитации ВС РФ (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП). В июле прошлого года, по данным АН «Между строк», в отношении тагильчанина было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ (повторная дискредитация использования Вооружённых сил России). В ноябре того же года мужчина рассказал редакции о том, что следователи СК по Тагилстроевскому району Нижнего Тагила хотят поместить его в психиатрическую больницу для проведения стационарной судебно-психиатрической экспертизы. Когда завершилось предварительное следствие по делу, 1 марта текущего года на мужчину возбудили ещё два дела по той же статье. Следователи нашли новые комментарии в соцсетях, связанные с критикой власти и действий российской армии. После возбуждения дел в квартире Черепкова снова провели обыск. 12 апреля появилась информация о том, что в его отношении возбудили ещё три дела. В начале мая в Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила поступило новое уголовное дело по ч. 1 ст. 280.3 УК (повторная дискредитация использования Вооружённых сил России), в котором пять эпизодов.