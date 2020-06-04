Суд на девять лет запретил Варваре Карауловой выходить из дома в ночное время

Кунцевский суд Москвы установил административный надзор за Варварой Карауловой, которая в 2016 году была осуждена на 4,5 года за попытку примкнуть к террористам запрещённого в России «Исламского государства».

Как пишет «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката «Правозащиты Открытки» Сергея Бадамшина, изначально истец, которым является отдел МВД по Кунцевскому району, просил установить за Карауловой административный надзор сроком до 27 апреля 2029 года с запретом выходить на улицу с 22:00 до 06:00, если это не связано с работой.

«Частично удовлетворили, только время не с десяти, а с 23:00 установили, запрет до шести», — сообщил Бадамшин.

Напомним, 22 декабря 2016 года Московский окружной военный суд признал 20-летнюю Караулову виновной в попытке присоединиться к террористической организации и назначил ей наказание в виде 4,5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Верховный суд РФ 22 марта 2017 года признал приговор законным. Было доказано, что, будучи студенткой второго курса МГУ, Караулова втайне от родителей улетела в Стамбул, где была задержана с группой россиян, предположительно пытавшихся попасть в Сирию. 16 апреля 2019 года девушку отпустили по УДО.