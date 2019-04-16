Варвару Караулову отпустили по УДО

Вологодский городской суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении студентки Варвары Карауловой, отбывавшей тюремное наказание за попытку примкнуть к террористам запрещённого в России «Исламского государства», пишет «Интерфакс».

Напомним, 22 декабря 2016 года Московский окружной военный суд признал 20-летнюю Караулову виновной в попытке присоединиться к террористической организации и назначил ей наказание в виде 4,5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Верховный суд РФ 22 марта 2017 года признал приговор законным.

Свою вину Караулова не признала. Девушка была этапирована в исправительную колонию №1 в Вологде.