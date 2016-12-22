Варвару Караулову приговорили к четырем с половиной годам колонии

Московский окружной военный суд вынес приговор бывшей студентке МГУ Варваре Карауловой, которую обвинили в приготовлении к участию в деятельности террористической группировки. Судья приговорил экс-студентку к 4,5 годам колонии, передаёт из зала суда РИА Новости.

Прокурор просил суд приговорить Караулову к пяти годам колонии, отмечая, что «экс-студентка намеревалась стать снайпером или террористкой-смертницей», что указывает на общественную опасность содеянного.

Адвокаты Карауловой отрицали её стремление примкнуть к террористам и участвовать в незаконной деятельности. По версии защиты, девушка хотела поехать в Сирию, чтобы выйти замуж.

В последнем слове подсудимая попросила суд дать ей возможность искупить свою вину и стать опорой для родителей. Свою попытку бегства в Сирию девушка объяснила «запоздалой подростковой депрессией».

Суд над экс-студенткой начался в октябре, в ходе допросов она признала свою вину, однако позже отказалась от показаний.

По результатам психиатрической экспертизы Караулова была признана здоровой.

В мае 2015 года отец Карауловой сообщил, что его дочь направилась в Сирию, чтобы присоединиться к «Исламскому государству» (деятельность организации запрещена на территории России). В июне девушку задержали на турецко-сирийской границе и выслали в Россию. Позднее она сменила имя и фамилию. После того как на Караулову завели дело, её поместили под арест.

Агентство новостей «Между строк»