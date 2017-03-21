Верховный суд отказался менять приговор Варваре Карауловой
Верховный суд отказался менять приговор бывшей студентке МГУ Варваре Карауловой (Александре Ивановой), которую ранее признали виновной в попытке примкнуть к террористам запрещённого в РФ «Исламского государства», передаёт «Интерфакс».
«Приговор Московского окружного военного суда от 22 декабря 2016 года в отношении Ивановой Александры Павловны оставить без изменения, апелляционные жалобы – без удовлетворения», – говорится в решении судебной коллегии по делам военнослужащих.
Апелляционную жалобу защиты Карауловой суд отклонил. Приговор вступил в законную силу.
Напомним, ранее Московский окружной военный суд приговорил Караулову к четырём с половиной годам колонии общего режима. Девушку задержали в Турции в 2015 году, когда она пыталась с группой россиян попасть в Сирию. Сама Караулова говорила, что уехала в Турцию из-за романтических отношений с вербовщиком ИГ. Её отец Павел Караулов объяснил, что к возбуждению уголовного дела привело в том числе сотрудничество с ФСБ во время поисков дочери.
Агентство новостей «Между строк»