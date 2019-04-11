Суд Берёзовского отправил «очкарика» Владислава Рябухина на 22 дня в колонию

Судья Берёзовского городского суда Оксана Степанова удовлетворила требование Уголовно-исполнительной инспекции ГУФСИН по Свердловской области отправить в колонию-поселение 23-летнего Владислава Рябухина, известного по «делу очкарика», со ссылкой на адвоката молодого человека Алексея Зорина пишет Znak.com.

По его словам, если данное решение вступит в силу, Рябухин обязан будет самостоятельно явиться в колонию и провести там 22 дня. Вместе с тем защитник подчеркнул, что в ближайшее время данное решение судьи Степановой будет оспорено.

Напомним, инцидент, из-за которого Рябухин получил ранее 300 часов обязательных работ, произошёл летом 2017 года. Владислав поехал в Пионерский микрорайон Екатеринбурга с другом, чтобы забрать девушку последнего с вечеринки. Там они повздорили с компанией молодых людей, с которыми отдыхала подруга Эдуарда. Среди них был Саргис Арутюнян. После перебранки началась драка. В ходе потасовки Арутюнян попытался оттолкнуть или ударить Рябухина (версии сторон разнятся), при этом он, очевидно, воспринял низкорослого Владислава, который носит очки (из-за этого дело в СМИ прозвали «делом очкарика»), как несерьёзного противника. Однако Рябухин занимался боксом и в ответ нанёс Арутюняну довольно серьёзный удар в область головы. Его противник потерял координацию и упал на асфальт, ударившись о бордюр. Позднее медики зафиксировали у Арутюняна перелом костей височной области черепа. Его признали потерпевшим, в отношении Рябухина возбудили уголовное дело.

27 августа 2018 года Кировский районный суд признал Рябухина виновным в произошедшем, но переквалифицировал дело с части 1 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») на более мягкую — часть 1 статьи 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»). Рябухина приговорили к 300 часам обязательных работ и штрафу 200 тысяч рублей. Решение районного суда обжаловали и сторона защиты, и прокуратура. Однако Свердловский областной суд не стал менять вердикт суда первой инстанции.

Согласно приговору по делу, Рябухин должен был отработать 300 часов обязательных работ, но он накопил несколько прогулов, из-за чего представители ГУФСИН подали на него иск в суд с требованием сменить форму наказания молодому человеку.