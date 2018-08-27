Суд приговорил жителя Екатеринбурга к обязательным работам за драку с мажором

Районный суд Екатеринбурга вынес приговор по делу 22-летнего Влада Рябухина, обвиняемого в причинении тяжкого вреда 19-летнему Саргизу Арутюняну, пишет E1.ru.

«Подсудимый действовал вне рамок необходимой самообороны», — подчеркнул судья при вынесении приговора.

Кроме 300 часов обязательных работ, Рябухин, которого журналисты прозвали «очкариком», должен выплатить 121 тысячу рублей в пользу фонда обязательного страхования, 30 тысяч рублей Арутюняну на лечение, моральный вред пострадавшего судья оценил в 200 тысяч рублей, ещё 57 тысяч рублей будут удержаны на оплату услуг юристов.

Конфликт между молодыми людьми произошёл в июле 2017 года. Влад вместе с другом приехал к дому на улице Менделеева, чтобы забрать с квартирной вечеринки девушку друга. Там завязался конфликт с компанией южан, в числе которых был Арутюнян. Его журналисты называют мажором. После словесной перепалки Арутюнян нанёс Рябухину удар в висок. Тот ударил в ответ. После этого Арутюнян упал, ударившись головой о поребрик, и у него начался приступ эпилепсии. Позднее Арутюнян написал на Рябухина заявление в полицию. Силовики возбудили уголовное дело.