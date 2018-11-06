Свердловский облсуд оставил без изменений приговор по «делу очкарика»

Свердловский областной суд оставил без изменений приговор Кировского районного суда Екатеринбурга по так называемому «делу очкарика» — 22-летнего Владислава Рябухина, ранее признанного виновным по делу о драке со спортсменом Саргисом Арутуняном, со ссылкой на пресс-службу суда пишет Znak.com.

Инцидент, из-за которого судят Рябухина, произошёл летом 2017 года. Владислав поехал в Пионерский микрорайон Екатеринбурга со своим другом Эдуардом, чтобы забрать девушку последнего с вечеринки. Они повздорили с компанией молодых людей, с которыми отдыхала подруга Эдуарда.

После перебранки началась драка. В ходе потасовки, по разной информации, Арутюнян попытался оттолкнуть или ударить Рябухина, при этом, очевидно, воспринял низкорослого Владислава в очках как несерьёзного противника. Однако Рябухин занимался боксом и в ответ нанёс Арутюняну довольно серьёзный удар в область головы. Его противник потерял координацию и упал на асфальт, ударившись о бордюр.

Позднее медики зафиксировали у Арутюняна перелом костей височной области черепа. Его признали потерпевшим, в отношении Рябухина возбудили уголовное дело. 27 августа 2018 года Кировский районный суд признал Рябухина виновным в произошедшем, но переквалифицировал дело с части 1 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») на более мягкую — часть 1 статьи 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»). Рябухина приговорили к 300 часам обязательных работ и штрафу 200 тысяч рублей. Решение суда обжаловали и сторона защиты, и прокуратура. Адвокаты Рябухина настаивали на невиновности своего клиента, прокуратура и потерпевший Арутюнян требуют вернуть делу первоначальную квалификацию по части 1 статьи 111 УК РФ и ужесточить наказание «очкарику».