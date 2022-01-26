Строительство детской многопрофильной больницы в Нижнем Тагиле откладывается на неопределённый срок

О том, что начало строительства детской многопрофильной больницы в Нижнем Тагиле переносится на неопределённый срок, заявил сегодня мэр города Владислав Пинаев. Пресс-конференция главы Нижнего Тагила была посвящена 300-летнему юбилею города. Отметим, первоначально детское медучреждение планировали построить именно к этой знаменательной дате.

«Губернатор данный вопрос поднимал, было дано поручение областному Минздраву и Министерству строительства. Они занимаются этим вопросом, но было предложено найти типовой проект, однако такого в Российской Федерации нет. Мы выделили новый участок для строительства — за госпиталем Тетюхина. Может быть, правительство, как вариант, задействует одно из зданий, которое там сейчас пустует. Как вариант, зачем строить новое, если можно реконструировать старое», — заявил Владислав Пинаев.

На данный момент конкретного решения о строительстве детской многопрофильной больницы нет, но городские власти надеются получить поддержку от губернатора Евгения Куйвашева.

На корректировку проектно-сметной документации правительство Свердловской области намерено выделить 5,5 млн рублей. Этот вопрос обсуждался депутатами и чиновниками ещё осенью прошлого года на совещаниях рабочей группы Законодательного собрания по здравоохранению и на согласительных комиссиях по формированию бюджета области на ближайшие три года.

Напомним, впервые строительство детской многопрофильной больницы в Нижнем Тагиле началось в 1998 году, но через год работы были заморожены из-за отсутствия финансирования. Сейчас на Гальянке в районе Муринских прудов стоит заброшенный недострой. В 2019 году определили новое место для детской больницы — рядом с госпиталем им. Владислава Тетюхина.

В 2020 году питерская компания «Монолит-М» выиграла конкурс на разработку проекта новой детской многопрофильной больницы стоимостью 20,5 млн рублей. Но в марте 2021 года управление капитального строительства Свердловской области приняло решение о расторжении контракта с компанией из-за нарушения сроков выполнения контракта.