Общество

«Это трудная история для Нижнего Тагила». Правительство Свердловской области дополнительно профинансирует проект строительства новой детской многопрофильной больницы

23.11.2021 17:35
«Это трудная история для Нижнего Тагила». Правительство Свердловской области дополнительно профинансирует проект строительства новой детской многопрофильной больницы

Правительство Свердловской области намерено выделить 5,5 млн рублей на корректировку проектно-сметной документации по строительству новой детской многопрофильной больницы в Нижнем Тагиле. Этот вопрос обсуждался депутатами и чиновниками 22 ноября на совещании рабочей группы Законодательного собрания по здравоохранению и ранее на согласительных комиссиях по формированию бюджета области на ближайшие три года.

«Наша задача в первую очередь — начать стройку. Мы хотим собрать совещание с участием заинтересованных депутатов и, конечно, с участием представителей муниципалитета, чтобы поставить конкретные сроки для всех этапов — от подготовки документации до начала строительства. Сейчас область готова выделить средства на уточнения проектно-сметной документации, которые связаны в первую очередь с изменением цен на строительном рынке. После чего вся документация должна ещё пройти государственную экспертизу», — рассказал АН «Между строк» депутат ЗакСО Вячеслав Погудин.

Напомним, в 1998 году в Нижнем Тагиле началось строительство детской многопрофильной больницы, но через год работы были заморожены из-за отсутствия финансирования. Сейчас на Гальянке в районе Муринских прудов стоит заброшенный недострой. Именно эта территория первоначально была отведена под строительство медучреждения, но в 2019 году было определено новое место для детской больницы — рядом с госпиталем им. Владислава Тетюхина.

В 2020 году питерская компания «Монолит «М» выиграла конкурс на разработку проекта новой детской многопрофильной больницы стоимостью 20,5 млн рублей. В марте 2021 года управление капитального строительства Свердловской области приняло решение о расторжении контракта с компанией из-за нарушения сроков выполнения контракта. 

На первом заседании согласительной комиссии по распределению бюджетных средств в регионе депутаты Вячеслав Погудин, Вячеслав Малых и Владимир Радаев, представляющие Нижний Тагил в Законодательном собрании области, обратились к министру строительства Михаилу Волкову с просьбой решить вопрос о сносе опасного объекта на улице Удовенко на Муринских прудах.

«Рабочая группа по здравоохранению стала вновь поднимать вопрос о детской многопрофильной больнице. И проект строительства учреждения существует. Это же подтвердил министр строительства. Но проблема остаётся в том, что сейчас старый объект находится в открытом доступе, и очень не хотелось бы, чтобы там произошёл несчастный случай», рассказал АН «Между строк» депутат областного парламента Вячеслав Малых.

Первым шагом, по мнению областных парламентариев, должно стать начало работы над корректировкой проектно-сметной документации, а уже затем можно заниматься поиском средств для сноса недостроя на Удовенко. 

Сейчас объект находится на балансе области. В дальнейшем областное правительство планирует передать территорию муниципалитету, но в решении этого вопроса задействованы сразу два ведомства — Министерство здравоохранения и Министерство строительства.

Новый современный медицинский комплекс планируют возвести рядом с госпиталем им. Тетюхина на Уральском проспекте. В будущем детском медицинском центре будет оказываться помощь пациентам не только из Нижнего Тагила, но и из городов Горнозаводского управленческого округа. Стационар хотят разделить на отделения для новорождённых, педиатрическое, отоларингологическое, травматолого-ортопедическое, неврологическое и хирургическое. Также в многопрофильной больнице будут свой пищеблок и аптека.

На сегодняшний день в Нижнем Тагиле действует два стационара для маленьких пациентов — на Карла Либкнехта и Кузнецкого, но они уже не отвечают современным требованиям и неспособны вместить всех нуждающихся. 

«Мы знаем, что это трудная история для Нижнего Тагила. Это связано с масштабностью проекта и его стоимостью. Среди объектов здравоохранения этот находится в приоритете, потому что нынешние детские стационары в Нижнем Тагиле приходят в более ветхое состояние. Поэтому надо принимать решение: либо ремонтировать эти объекты, либо создать для наших детей новую больницу. И сейчас важно перейти от длительных обсуждений к шагам для строительства», поделился с журналистом АН «Между строк» Вячеслав Погудин.

Окончательное согласование бюджета состоится во втором и третьем чтении на заседаниях ЗакСО.

  • Напомним, в 2015 и 2017 годах в областном бюджете пытались предусмотреть средства на строительство детского медучреждения. Однако денег в региональной казне не находилось. 
Фото: проектная документация
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