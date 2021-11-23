«Это трудная история для Нижнего Тагила». Правительство Свердловской области дополнительно профинансирует проект строительства новой детской многопрофильной больницы

Правительство Свердловской области намерено выделить 5,5 млн рублей на корректировку проектно-сметной документации по строительству новой детской многопрофильной больницы в Нижнем Тагиле. Этот вопрос обсуждался депутатами и чиновниками 22 ноября на совещании рабочей группы Законодательного собрания по здравоохранению и ранее на согласительных комиссиях по формированию бюджета области на ближайшие три года.

«Наша задача в первую очередь — начать стройку. Мы хотим собрать совещание с участием заинтересованных депутатов и, конечно, с участием представителей муниципалитета, чтобы поставить конкретные сроки для всех этапов — от подготовки документации до начала строительства. Сейчас область готова выделить средства на уточнения проектно-сметной документации, которые связаны в первую очередь с изменением цен на строительном рынке. После чего вся документация должна ещё пройти государственную экспертизу», — рассказал АН «Между строк» депутат ЗакСО Вячеслав Погудин.

Напомним, в 1998 году в Нижнем Тагиле началось строительство детской многопрофильной больницы, но через год работы были заморожены из-за отсутствия финансирования. Сейчас на Гальянке в районе Муринских прудов стоит заброшенный недострой. Именно эта территория первоначально была отведена под строительство медучреждения, но в 2019 году было определено новое место для детской больницы — рядом с госпиталем им. Владислава Тетюхина.

В 2020 году питерская компания «Монолит «М» выиграла конкурс на разработку проекта новой детской многопрофильной больницы стоимостью 20,5 млн рублей. В марте 2021 года управление капитального строительства Свердловской области приняло решение о расторжении контракта с компанией из-за нарушения сроков выполнения контракта.

На первом заседании согласительной комиссии по распределению бюджетных средств в регионе депутаты Вячеслав Погудин, Вячеслав Малых и Владимир Радаев, представляющие Нижний Тагил в Законодательном собрании области, обратились к министру строительства Михаилу Волкову с просьбой решить вопрос о сносе опасного объекта на улице Удовенко на Муринских прудах.

«Рабочая группа по здравоохранению стала вновь поднимать вопрос о детской многопрофильной больнице. И проект строительства учреждения существует. Это же подтвердил министр строительства. Но проблема остаётся в том, что сейчас старый объект находится в открытом доступе, и очень не хотелось бы, чтобы там произошёл несчастный случай», — рассказал АН «Между строк» депутат областного парламента Вячеслав Малых.

Первым шагом, по мнению областных парламентариев, должно стать начало работы над корректировкой проектно-сметной документации, а уже затем можно заниматься поиском средств для сноса недостроя на Удовенко.

Сейчас объект находится на балансе области. В дальнейшем областное правительство планирует передать территорию муниципалитету, но в решении этого вопроса задействованы сразу два ведомства — Министерство здравоохранения и Министерство строительства.

Новый современный медицинский комплекс планируют возвести рядом с госпиталем им. Тетюхина на Уральском проспекте. В будущем детском медицинском центре будет оказываться помощь пациентам не только из Нижнего Тагила, но и из городов Горнозаводского управленческого округа. Стационар хотят разделить на отделения для новорождённых, педиатрическое, отоларингологическое, травматолого-ортопедическое, неврологическое и хирургическое. Также в многопрофильной больнице будут свой пищеблок и аптека.

На сегодняшний день в Нижнем Тагиле действует два стационара для маленьких пациентов — на Карла Либкнехта и Кузнецкого, но они уже не отвечают современным требованиям и неспособны вместить всех нуждающихся.

«Мы знаем, что это трудная история для Нижнего Тагила. Это связано с масштабностью проекта и его стоимостью. Среди объектов здравоохранения этот находится в приоритете, потому что нынешние детские стационары в Нижнем Тагиле приходят в более ветхое состояние. Поэтому надо принимать решение: либо ремонтировать эти объекты, либо создать для наших детей новую больницу. И сейчас важно перейти от длительных обсуждений к шагам для строительства», — поделился с журналистом АН «Между строк» Вячеслав Погудин.

Окончательное согласование бюджета состоится во втором и третьем чтении на заседаниях ЗакСО.