Стали известны победители первой гастрономической премии в истории Нижнего Тагила «МС на обеде» 

Агентство новостей «Между строк» подводит итоги первой гастрономической премии «МС на обеде». Голосование на нашем сайте длилось две недели — с 13 по 26 декабря. В число номинантов вошли 10 городских заведений: кафе, рестораны, кофейни, кулинарии и столовые.

Первая неделя голосования была интригующей. В лидеры вырвались ресторан Rush, бар Nebar, бар Crazy Brew, кофейня KLEVER COFFEE и столовая НТТЭК. А вот к середине второй недели тройка лидеров стала очевидной и не менялась до конца голосования.

К 27 декабря на первом месте уверенно расположился бар Crazy Brew с 880 голосами. Заведение угощает тагильскими крафтовыми напитками и блюдами латино-американской кухни.

Следом идёт столовая торгового колледжа, набравшая 662 голоса. Демократичная столовая пользуется большой популярностью у многих тагильчан. Её главной изюминкой можно назвать то, что за блюда из меню отвечают студенты-повара.

Почётное третье место у самой стильной кофейни Нижнего Тагила Klever Coffee с её 267 голосами. «Клевер» давно покорил сердца всех тагильских кофеманов и любителей свежих венских вафель.

Как и обещали, про финалистов премии мы расскажем подробнее на нашем сайте и в соцсетях. А ещё все они получат от нас фирменные дипломы.