​​​​​​​МС на обеде. Легендарная «студенческая столовка» на Ленина: кто не успел, тот остался голодным

Некоторые заведения общепита не нуждаются в дополнительной рекламе. В Нижнем Тагиле таким местом является студенческая столовая Нижнетагильского торгово-экономического колледжа, расположенная на втором этаже здания № 2 на проспекте Ленина. Главной её особенностью является то, что работают там студенты колледжа. О преимуществах и недостатках «студенческой столовки» сегодня с вами поделятся редакторы Павел Булатов и Екатерина Баранова, а также дизайнер Владимир Серов и автор спецпроектов Дмитрий Кужильный.

По традиции напомним, что наша рубрика #МСнаобеде не является рекламой. Мы всегда отправляемся обедать в городские заведения инкогнито и высказываем максимально субъективное и честное мнение.

По словам старожилов, за многие годы здесь практически ничего не изменилось, что в какой-то степени является знаком «качества и верности традициям». Интерьеры столовой напоминают кафе II категории советских времён: пол из зашлифованной мраморной крошки, лампы дневного света под высокими потолками. Картину портят простенькие столы, лишённые скатертей, и чуть более изысканные стулья, которые служат в этой столовой уже более десяти лет. Впрочем, для столовой, а тем более студенческой столовой, всё вполне нарядно и функционально. Раздача здесь выстроена по классической столовской схеме: холодные блюда — горячие блюда — напитки. Ассортимент блюд достаточно широкий: два-три вида супов, столько же гарниров, до пяти видов салатов, много выпечки, как сладкой (плюшки, кексы, капкейки), так и сытной (пицца, беляши, расстегаи). Средний чек — 150–200 рублей.

«Здешней солянке поставили заслуженную тройку с твёрдым плюсом. В принципе, солянка была съедобна, но жидковата, чем сильно дискредитировала готовившего её повара. Бифштексы тоже не вызвали восхищения, как, собственно, и гарнир. Впечатление испортил пресный вкус блюд, которые было невозможно досолить и доперчить ввиду отсутствия на столе солонки и перечницы. Бифштексу ставлю четвёрку с-минусом, гарнирам — твёрдый трояк. Два балла получил салат из свёклы с сыром и чесноком: свёкла в салате была, сыр был, но присутствия чеснока не было выявлено ни на вкус, ни визуально. Пятёрку заслужили лишь компот из ягод, которого по какой-то причине лишили гордого звания морса, и жареная куриная нога. В итоге столовая оставила двоякое впечатление: выйдя с полным желудком, мы не ощущали сытости», — поделился мнением Дмитрий Кужильный.

Помимо основных блюд и салатов, в столовой всегда очень большой выбор кондитерских изделий, по вкусу сравнимых с топовыми кофейнями.

«Горячо люблю столовую торгового колледжа! Цены очень и очень демократичные. Особенно хочется выделить кондитеров столовой: эклеры, трубочки, шарлотки, кексы у них получаются не хуже, чем в городских кофейнях. Всегда беру к чаю домой запас вкусняшек. Из минусов разве что большие очереди, но ведь они говорят о популярности места у людей», — говорит Екатерина Баранова.

Но не все испытали эйфорию при посещении столовой. Например, Владимиру Серову не понравилось обслуживание на раздаче и «совковый» антураж.

«Столовая торгово-экономического колледжа произвела на меня не лучшее впечатление. Большой неуютный зал, оформленный в стиле начала 80-х, длинные очереди на раздаче, отсутствие блюд, представленных в меню, студенты-практиканты, работающие на раздаче, не знают о наличии блюд и не могут объяснить, где какие пирожки. Несмотря на длинные очереди, обслуживание быстрое, большой выбор блюд, салатов, выпечки. В целом вкусно!» — говорит дизайнер.

Редактор Павел Булатов считает, что главный недостаток столовой — отсутствие многих блюд, указанных в меню.

«Если хочешь вкусно покушать, то нужно приходить на обед часов в 11-12. А если припозднишься, то на раздаче в лучшем случае окажется половина меню, притом не самая лучшая. Это касается как первых блюд, так и вторых. Было очень неприятно, придя на обед около 13:00, остаться голодным из-за пустой раздачи. Хотя народ, как я понимаю, идёт сюда активно до 14 часов. Во всём остальном — очень неплохо за свои деньги. Знаю, что столовая популярна у сотрудников полиции, налоговой и Ленинского суда», — говорит Павел.

Наша оценка заведению — 7 из 10. За вкусную выпечку и «советское» качество.