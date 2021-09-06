МС на обеде. Если вы не любите гречневую кашу, значит, вы ещё не были в KLEVER COFFEE

Ради того, чтобы попробовать хвалёную гречневую кашу от KLEVER COFFEE, редакторы МС Жанна Коробейникова и Екатерина Баранова отправились не на обед, а на поздний завтрак.

Сразу подчеркнём, что наша рубрика #МСнаобеде — это не реклама, мы всегда отправляемся обедать инкогнито и высказываем максимально субъективное мнение.

Небольшое светлое помещение в самом центре Нижнего Тагила уже стало любимым для многих. Удобная локация и уютная атмосфера хороши, чтобы устроить кофе-брейк с вафлями, круассанами или другой выпечкой.

Но мы отправились в KLEVER с другой задачей — в первую очередь попробовать каши, о которых нам рассказывали друзья. И обе первым делом заказали гречневую кашу с грибами и... муссом из пармезана. Это ведь даже звучит красиво!

«Я несколько недель ждала подходящего момента попробовать эту кашу, но случай всё не приходил. И вот когда момент настал, поняла, что мои ожидания были не то чтобы сильнее, но они были другими. Безусловно, вкусная каша, подушечка из пармезана нежнейшая, и сама каша тает во рту. Большая порция. Ну а то, что блюдо не совпало с моими ожиданиями, — это моя проблема, а не каши», — рассказывает Жанна.

«У меня не было завышенных ожиданий по поводу разрекламированной “гречи с пармезаном”, просто захотелось попробовать что-то новенькое. И как же круто, что каша оказалась божественной! Хорошо сваренная гречка, соли в меру, небольшие кусочки грибов, а сверху подушка из сырной пены. Мои вкусовые рецепторы и глаза получили огромное удовольствие. Плюс порция оказалась внушительной — я наелась на весь день!» — делится вкусовыми впечатлениями Екатерина.

Также Катя заказала облепиховый чай и смородиновый макарун. За обед она отдала 410 рублей. Чай и макарун, по словам Катерины, тоже были очень и очень хороши.

Гречневая каша произвела на Катю незабываемое впечатление. Облепиховый чай и смородиновый макарун тоже были очень и очень хороши Гречневая каша произвела на Катю незабываемое впечатление. Облепиховый чай и смородиновый макарун тоже были очень и очень хороши

Жанна также заказала сырники и кофе. Завтрак-обед обошёлся ей в 560 рублей.

«Каких только сырников я не пробовала, но что касается сырников в “Клевере”, то здесь все мои 10 из 10. Яркая, выразительная подача на большой тарелке, с муссом манго-маракуйя, сублимированной малиной и мятой — аппетит разыгрывается от одного вида. Вкус классических сырников, творог хороший, его по-честному много, не жирные — всё, что нужно. После этого визита была там ещё раз и снова заказывала сырники — и снова было чудесно», — говорит Жанна.

Яркая подача классических сырников не может оставить равнодушным Яркая подача классических сырников не может оставить равнодушным

Позавтракать в KLEVER COFFEE можно ежедневно с 08:00 до 12:00. Помимо гречневой каши, можно заказать рисовую или кукурузную, а также яйца, сырники или традиционный французский завтрак. Но наши редакторы целенаправленно шли за гречкой с пармезаном. И, как видите, оказались довольны.

Наша оценка заведению: 10 из 10. Мы даём такую оценку впервые, но считаем её абсолютно заслуженной. По нашему субъективному мнению.