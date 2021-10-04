МС на обеде. Испорченный суп, правильный сервис и другие сюрпризы бара Nebar

Сегодня практически все кафе и рестораны Нижнего Тагила предлагают гостям быстрые и недорогие будничные обеды. Но как выбрать место, в котором вас накормят не только недорого и быстро, но и вкусно? Ответ на этот вопрос вы найдёте в специальной рубрике агентства новостей «Между строк», для которой наши журналисты, не жалея живота своего, каждую неделю тестируют меню бизнес-ланчей и обеды столовок по всему городу. В этот раз редакторы Жанна Коробейникова и Екатерина Баранова отправились в бар Nebar на набережной «Тагильская лагуна», чтобы распробовать кухню самого тусовочного места Нижнего Тагила.

По традиции напомним, что наша рубрика #МСнаобеде не является рекламой. Мы всегда отправляемся обедать в городские заведения инкогнито и высказываем максимально субъективное и честное мнение.

Бар Nebar, известный своими шумными вечеринками, после пандемии решил привлекать более степенную и семейную аудиторию. В заведение пригласили молодого шеф-повара, который полностью переработал меню. Бар находится на первом этаже, ресторан — на втором. Именно здесь кормят обедами. И именно здесь отличный вид из окна: весь Тагильский пруд как на ладони! Интерьер без изысков, диванчики удобные.

Меню бизнес-ланчей не то чтобы разнообразное. В нём представлены два салата, два супа и два основных блюда. Количество блюд можно варьировать, полноценный обед из трёх позиций обойдётся в 329 рублей. Также можно заказать напиток и десерт дня по привлекательной цене.

Редактор Екатерина Баранова долго выбирала суп — том ям или сырный суп-пюре. Выбор сделала в пользу сырного. Также заказала стейк из свинины с цукини на гриле, кофе и эклер.

С супом случилось непредвиденное: его вкус напоминал подгоревшую детсадовскую кашу. Ну знаете, когда каша прилипла ко дну кастрюли и дала чудесный аромат всему блюду… Даже внешне суп выглядел несъедобным, снятие пробы это предположение подтвердило. Екатерина сообщила об испорченном супе официантке.



Сырный суп оказался несъедобным



Надо отдать должное коллективу Nebar: проблему решили за минуту без скандалов и шума. Менеджер заведения признала, что с супом что-то не то, и предложила или убрать его из счёта, или заменить на том ям, который оказался более съедобным. Позиция, достойная похвалы, ведь далеко не во всех заведениях Нижнего Тагила клиент всегда прав.

Том ям в меру острый, но слишком кислый — кокосовое молоко совсем не ощущалось Том ям в меру острый, но слишком кислый — кокосовое молоко совсем не ощущалось

«Если не брать во внимание инцидент с сырным супом, скажу, что в целом обед был вполне удовлетворительным. В том яме было достаточно кальмаров и грибов, сам суп был в меру острым, но слишком кислым — кокосовое молоко совсем не ощущалось. Стейк у поваров “Небара” получился не то чтобы нежным, но вполне жующимся. Цукини были хороши, а ведь овощи на гриле тоже можно испортить! Самой приятной частью обеда стал эклер: нежный, с приятным кремом внутри и щедрой полосой молочного шоколада вместо шапки — в общем, идеальный!» — делится Екатерина.

Жанна Коробейникова заказала салат с фунчозой, куриной грудкой и баклажаном, суп том ям и пасту с индейкой и шпинатом.

«С салатом мне не повезло. Безвкусный, абсолютно. Баклажаны это были, или кабачки, или ещё какой-то овощ — мы с Катей вместе так и не смогли определить. Вместо свежего огурца — маринованный. И салату явно не хватало акцента, он был безвкусен. А вот том ям разочарование после салата нивелировал и был откровенно хорош. Я не любитель острой пищи, но его острота была комфортной, никаких неприятных последствий для желудка. Отличный вариант для обеда, вкусовая палитра, качество и количество ингредиентов на 5+», — рассказывает Жанна.

Пасту со сливочным соусом, индейкой и шпинатом Жанна тоже оценила по достоинству, отметив сочность блюда, его нежный вкус и в целом достойное исполнение.



Паста с индейкой и шпинатом — без нареканий: сочное и сытное блюдо, индейка нежная, приятный сливочный соус



Наша оценка заведению — 7 из 10. И плюс балл за быстрое решение проблемы с подгоревшим сырным супом.