Спасатели Нижнего Тагила готовятся к крупнейшему за 5 лет паводку (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Сегодня, 2 апреля, в Нижнем Тагиле специалисты Центра защиты населения провели мастер-класс по эвакуации жителей из затопленных территорий и спасению провалившихся под лёд людей. Показательные учения проводятся ежегодно. В этом году основной темой стал грядущий паводок, который может стать повторением чрезвычайной ситуации весной 2016 года.

Напомним, в середине апреля 2016 года в Нижний Тагил пришёл сильнейший за последние 30 лет паводок. Из-за увеличения сброса воды на плотине Нижнетагильского пруда на два дня была затоплена и перекрыта улица Серова. Наиболее заметно стихия проявила себя в садовых участках и сельских территориях в черте Нижнего Тагила: Монзино, Антоновском, Евстюнихе и прочих. Так, в коллективном саду «Шахтёр» в районе Евстюнихи из-за быстрого таяния снегов и обильных осадков подтопленными оказались около 250 участков.

По словам директора Центра защиты населения Сергея Копёркина, экстренные службы к подобным ситуациям уже готовы, всё оборудование проверено и приведено в готовность.