СМИ сообщили о ликвидации второго нападавшего на школу в Казани. Число жертв достигло 11 человек

Второй нападавший на школу № 175 в Казани, заблокированный силовиками на 4-м этаже здания, ликвидирован, со ссылкой на источники сообщают телеграм-канал Mash и РИА Новости.

В то же время МВД Республики Татарстан официально опровергло информацию о втором нападавшем и наличии у стрелка пособников, но отметило, что полицейские проверяют и другую версию — что у нападавшего было двое сообщников. У преступников были взрывное устройство и автоматическое оружие.

«Нападавший задержан сотрудниками патрульно-постовой службы. В школе продолжаются оперативные действия правоохранительных органов. Предпринимаются все возможные меры для обеспечения безопасности учащихся. Введён режим КТО», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Выживший стрелок — 19-летний Ильназ Галявиев (по данным Baza) — при задержании сказал, что по адресу своей прописки заложил бомбу. Mash сообщил, что она взорвалась, в квартире находилась мать нападавшего.

По данным РИА Новости, число погибших достигло 11 человек, двое из погибших разбились, выпрыгнув из окна. По данным ТАСС, 32 человека пострадали, их везут в больницы.