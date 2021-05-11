Число погибших при стрельбе в казанской школе выросло до девяти человек. Один из нападавших задержан

В результате стрельбы в казанской школе № 175 погибли учитель и восемь учеников, со ссылкой на источники пишут ТАСС, РИА Новости и «Интерфакс».

«Погибли девять человек, среди них восемь детей и учитель. Пострадали 10 человек, четверо из них госпитализированы», — сказал источник ТАСС.

РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб сообщает о задержании предполагаемого стрелка.

«Силовики задержали подростка, который подозревается в стрельбе в школе», — сказал собеседник агентства.

По его словам, возраст стрелявшего подростка ориентировочно 17 лет. По информации Baza, нападавшему 19 лет. При задержании он сообщил, что по адресу своей прописки заложил бомбу.

При этом «Интерфакс» утверждает, что на школу могли напасть два человека.

«Предварительно, на школу напали два человека с оружием, один из них задержан, второй может оставаться в здании учебного заведения на третьем этаже», — сказал собеседник агентства.

Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы и сотрудники полиции. Детей эвакуируют из школы, некоторые ученики стали выпрыгивать из окон, спасаясь от стрельбы.