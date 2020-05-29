Склад сети «Красное и белое» в Екатеринбурге оштрафовали на 450 тысяч рублей за нарушение санитарного законодательства

Железнодорожный райсуд Екатеринбурга наложил штраф на компанию «Абсолют», склад которой арендует сеть «Красное и белое», за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в условиях угрозы распространения коронавируса (часть 2 статьи 6.3 КоАП РФ), пишет Znak.com.

Нарушения в работе склада компании «Абсолют» обнаружили после того, как среди работников арендатора склада зафиксировали вспышку коронавируса. 20 мая специалисты Роспотребнадзора выписали компании протокол о многочисленных нарушениях санитарного законодательства, выявленных с 7 мая: не вёлся график разведения дезинфицирующих средств, был обеспечен только пятидневный запас средств защиты (масок) вместо десятидневного, не обеспечено измерение температуры работников до начала рабочего дня, не было достаточного количества бактерицидных ламп и так далее. Кроме того, в Роспотребнадзоре заявляли, что компания допускала до работы сотрудников, которые контактировали с заболевшими коронавирусом. Сейчас склад фактически не функционирует согласно требованиям Роспотребнадзора, а большая часть сотрудников отстранена от работы.

Судья Евгений Мухорин посчитал вину предприятия доказанной и назначил штраф в размере 450 тысяч рублей. У компании есть 10 суток, чтобы обжаловать это решение.

Представитель компании «Абсолют» в ходе суда заявила, что указанные в протоколе факты имели место, но все замечания на данный момент устранены. Она считает приостановку работы склада «избыточной мерой ответственности». В компании опасаются, что в этом случае невозможно будет обеспечивать противопожарную безопасность помещения, кроме того, на складе находятся серверы, обеспечивающие работу системы сети «Красное и белое».

«Сейчас там осталось четыре человека, которые пытаются поддерживать склад, чтобы не консервировать его полностью. Если произойдёт какой-то сбой, под угрозой будет работа всей сети — не только в Екатеринбурге, но и в Свердловской области. При этом в ассортимент компании входят и жизненно важные продукты, и кроме того, это рабочие места для тысячи человек», — прокомментировала защитница предприятия.

Напомним, о вспышке коронавируса в сети «Красное и белое» стало известно в середине мая. На прошлой неделе управление Роспотребнадзора подтвердило, что коронавирус нашли уже у 103 сотрудников склада сети «Красное и белое», губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщал о 136 заболевших. По факту массового заражения коронавирусом сотрудников склада возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание»).

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