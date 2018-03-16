СК России возбудил дела об отравлении Юлии Скрипаль и убийстве Николая Глушкова

Следственный комитет России возбудил уголовные дела об отравлении Юлии Скрипаль в британском Солсбери и об убийстве Николая Глушкова в Лондоне. В сообщении ведомства говорится, что дело возбуждено Главным управлением СК по расследованию особо важных дел.

В случае Скрипаль дело возбуждено о покушении на убийство, совершённое общеопасным способом.

«16 марта 2018 года возбуждены уголовные дела по факту покушения на умышленное убийство гражданки Российской Федерации Юлии Скрипаль, совершённого общеопасным способом на территории г. Солсбери Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии, по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "е", ч. 2, ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство, совершённое общеопасным способом"), а также об убийстве гражданина Российской Федерации Николая Глушкова в Лондоне по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ ("Убийство")», — говорится в сообщении СК.

В ведомстве подчеркнули, что к расследованию дела будут привлечены высококвалифицированные эксперты, а сами следователи «готовы к совместной работе с компетентными органами Великобритании».

Напомним, 4 марта экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке около торгового центра в Солсбери. Россияне были доставлены в больницу, где продолжают находиться в тяжёлом состоянии.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к покушению на Скрипалей, заявив, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», производившимся в СССР. Мэй потребовала разъяснений от России, однако Москва отвергла ультиматум Лондона. После этого британские власти объявили о высылке из страны 23 российских дипломатов. Россия обещает принять ответные меры и выслать британских дипломатов.

Российский бизнесмен и соратник Бориса Березовского Николай Глушков, бывший замгендиректора «Аэрофлота», в 2017 году заочно приговорённый в России к восьми годам лишения свободы за хищение средств авиакомпании, скончался в Лондоне 12 марта 2018 года. В британской полиции его смерть назвали «необъяснимой».