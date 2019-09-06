СК предъявил Абызову обвинения в незаконной предпринимательской деятельности

В рамках нового уголовного дела Следственный комитет России предъявил экс-министру Открытого правительства Михаилу Абызову обвинение в незаконной предпринимательской деятельности.

«Сегодня Михаилу Абызову было предъявлено новое обвинение, в котором помимо ст. 159 УК РФ ("Мошенничество") и ст. 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества") содержатся ст. 289 УК РФ ("Незаконное участие в предпринимательской деятельности") и ст. 174.1 УК РФ ("Легализация денежных средств")», — рассказал ТАСС адвокат Абызова Александр Анис.

По данным издания, суть добавленного обвинения состоит в том, что Абызов, будучи министром, нарушил запрет на занятие предпринимательской деятельностью и руководил принадлежащими ему компаниями, которые в 2018 году осуществили сделку по продаже принадлежащих им акций ОАО «Сибэко» двум компаниям — АО «Кузбасэнерго» и АО «ХСРК». Следствие расценило полученные в результате сделки 32 млрд рублей как приобрётенные в результате совершения преступления и впоследствии легализованные. Защита Абызова намерена обжаловать новое обвинение, поскольку считает, что оно несостоятельно «как с фактической, так и с правовой стороны».

«Законная, публично раскрытая, согласованная с ФАС, никем не оспоренная и не признанная недействительной сделка вдруг признаётся следствием преступной только на том основании, что её совершили компании, якобы имеющие отношение к Абызову, бывшему в то время министром», — пояснил Анис.

Правозащитник отметил, что свою вину бывший министр не признал ни по одному из предъявленных ему пунктов обвинения.

«Он дал показания в том объёме, в котором считал возможным в данный момент, и намерен доказать свою невиновность в ходе последующего следствия, а если придётся — и в суде», — сказал адвокат.

Напомним, Михаила Абызова арестовали в марте 2019 года. Экс-министра обвинили в мошенничестве и создании преступного сообщества. Сумма хищений, вменяемых Абызову, составляет 4 миллиарда рублей. По текущему курсу арест наложен на банковские средства в размере около 8,7 миллиарда рублей.