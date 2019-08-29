Экс-министр Открытого правительства Михаил Абызов обвиняется в получении 32 миллиардов рублей от незаконного предпринимательства

Бывший министр по делам Открытого правительства Михаил Абызов получил от незаконного предпринимательства около 32 миллиардов рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на органы следствия. По версии правоохранителей, такую сумму получила компания, конечным бенефициаром которой был бывший министр.

По словам адвоката экс-чиновника Александр Аснис, следствие решило, что Абызов, несмотря на запрет членам правительства иметь бизнес, в 2018 году занимался предпринимательством лично и через подставных лиц.

Напомним, с марта 2019 года Абызов находится под арестом из-за расследования в отношении него другого уголовного дела — о мошенничестве и создании преступного сообщества. В рамках первого дела ущерб от действий Абызова оценивается в 4 миллиарда рублей. Следствие добилось ареста 27 миллиардов рублей на счетах бывшего чиновника.