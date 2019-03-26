СК возбудил дело о хищении 4 млрд рублей против экс-министра открытого правительства Михаила Абызова

Следственный комитет возбудил уголовное дело против бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова, подозреваемого в хищении четырёх миллиардов рублей, сообщается на сайте ведомства.

По версии следствия, Абызов и пятеро его сообщников похитили деньги у энергетических компаний Новосибирской области и вывели их за границу. Их действия СК квалифицирует по статьям 210 и 159 УК РФ (создание преступного сообщества и мошенничество).

По данным источников РБК, экс-министр Абызов задержан.

Михаил Абызов занимал руководящие должности в крупных энергетических предприятиях с середины 1990-х годов. С 1999 года он был зампредом правления, а позже — членом правления РАО «ЕЭС России». Абызов был первым и единственным министром по делам открытого правительства, он занимал эту должность с 2012 по 2018 год. Перед последним на данный момент формированием правительства РФ эта должность была упразднена.