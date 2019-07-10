Суд арестовал 122 миллиона евро на счетах бывшего министра Михаила Абызова

Басманный суд Москвы наложил арест на 121,7 миллиона евро, находящиеся на счетах экс-министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова, которого обвиняют в мошенничестве, пишет ТАСС.

Ранее суд уже накладывал арест на некоторые счета и недвижимость Абызова. В ходатайстве следствия арест имущества обосновывался необходимостью обеспечения выплаты компенсации потерпевшим и государству в случае вынесения бывшему министру обвинительного приговора.

Сумма хищений, вменяемых Абызову, составляет четыре миллиарда рублей. По текущему курсу арест наложен на банковские средства в размере около 8,7 миллиарда рублей. Отмечается, что до госслужбы Михаил Абызов занимался бизнесом; Forbes оценивал его состояние в 600 миллионов долларов.