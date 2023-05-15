Штрафы до 150 тысяч рублей. В Нижнем Тагиле из-за угрозы пожаров введён режим повышенной готовности

В конце прошлой недели глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев ввёл на территории муниципального округа режим повышенной готовности. С этого момента на территории всех районов ежедневно проводятся рейды сотрудников МЧС по выявлению и пресечению случаев разведения огня. На сегодня наибольшее количество нарушений противопожарного режима зарегистрировано на территории Дзержинского района, сообщает пресс-служба мэрии. Там было выявлено восемь случаев нарушения противопожарного режима.

Отметим, что данная мера связана со сложной пожарной обстановкой, которая сложилась в Свердловской области за последние три недели. Напомним, 26 апреля, после резкого ухудшения ситуации с пожарами в регионе и, в частности, трагедии в Сосьве, губернатор Свердловской области ввёл на территории субъекта режим повышенной готовности. 3 мая 2023 года в нормативные акты местного значения также были внесены значительные изменения. Теперь в период действия особого противопожарного режима тагильчанам запрещено посещение лесов (кроме лиц, осуществляющих работы по их охране, защите и воспроизводству).

По действующему на территории Свердловской области законодательству нарушение требований особого противопожарного режима влечёт наложение штрафа для физических лиц от 2 до 5 тысяч рублей; для должностных лиц — от 10 до 15 тысяч рублей; для юридических лиц — от 70 до 150 тысяч рублей.

О разрушительных последствиях неосторожного обращения с огнём журналисты АН «Между строк» рассказывали в репортаже, созданном на основе материалов в посёлке Висим, где 25 апреля возник пожар площадью 650 м², уничтоживший восемь домов.