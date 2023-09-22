Школа № 90 на ГГМ, где больше года не могут нанять водителя автобуса, на треть снизила зарплату по предлагаемой вакансии

Школа № 90 на Гальянке, где больше года не могут нанять водителя автобуса, на треть снизила зарплату по предлагаемой вакансии, сообщает v-tagile.ru. А тем временем ученики вынуждены добираться на занятия на попутках, рейсовых автобусах и пешком.

В сентябре на портале Минтруда обновилась вакансия водителя автобуса для школы № 90. Теперь при работе с 08:00 до 15:00 предлагается зарплата в 33–35 тысяч рублей, что на треть меньше заявленного ранее оклада в 50–52 тысячи рублей. При этом требования к водителю высокие.

Напомним, что в 2022 году, в период ремонта школы № 48, родители детей, проживающих в микрорайоне Голый Камень, тоже столкнулись с проблемой отсутствия водителей в школе № 90, где временно обучались их дети. На вопрос мамы ученицы в администрации ответили, что руководители школ № 90 и 48 подали заявку в Центр занятости на вакансию водителя. Но пока она не закрыта.

«Учитывая, что к водителю школьного автобуса предъявляются особые квалификационные требования, вакансия до настоящего времени не закрыта. Управление образования держит этот вопрос на контроле. Решаем!» — отмечал Владислав Пинаев.

Напомним, ГИБДД в целях безопасности запретила совершать остановки и забирать учеников водителям проходящих рейсов на станции Горбуново из-за отсутствия остановочного пункта. По этой причине трое детей, обучающихся в школе № 90 и проживающих на станции Горбуново, вынуждены добираться на занятия на попутках. Ранее из-за отсутствия водителя дети посёлка Чащино добирались до школы № 90 через лес по неосвещённой дороге. Но после публикаций в СМИ ситуация разрешилась. Администрация внесла изменение в маршрут автобуса № 104, и теперь детей забирают из самого посёлка.