Дети со станции Горбуново добираются до школы в Нижнем Тагиле на попутках

О трёх школьниках, живущих на бывшей станции Горбуново в пригороде, которые добираются до школы в Нижнем Тагиле на попутках, рассказала на очередном заседании комиссии по соцполитике депутат городской думы Ирина Пудовкина. Дети учатся в школе № 90 на Гальянке. По словам депутата, иногда школьников подбирают водители автобусов, но отдельной остановки в этой части посёлка нет. У родителей ребят также нет возможности отвозить их в школу.

«У жителей станции Горбуново трое детей, которые не могут добраться до школы. Вроде вопрос по деткам из Чащино решили, но этот автобус не останавливается на станции Горбуново. Как будет решаться этот вопрос? Мы о нём знаем давно», — задала вопрос чиновникам Ирина Пудовкина.

Бывшая станция Горбуново располагается между автобусными остановками «Станция Горбуново» и «Торфяник», которые находятся на большом расстоянии от жилых домов.



Фото: скриншот 2ГИС



Напомним, что прошлой зимой из 90-й школы уволился водитель школьного автобуса, тогда же возникла проблема с тем, как добираться детям, живущим в посёлке Чащино. Этой весной ситуация разрешилась после публикаций в СМИ, школьников стал возить частный перевозчик. Теперь рейсовый автобус № 104 Нижний Тагил — Черноисточинск заезжает непосредственно в посёлок и школьники могут спокойно доехать до школы. Однако этот автобус не может сделать остановку на станции Горбуново, чтобы забрать оттуда детей, так как она не согласована с ГИБДД.

«Эта дорога областного значения, ещё в прошлом году были направлены письма с просьбой установки остановочного комплекса, но понимания с управлением Свердловских автодорог найдено не было», — рассказал заместитель главы администрации Нижнего Тагила по социальной политике Валерий Суров.

Во избежание дорожных происшествий Госавтоинспекция запретила транспорту останавливаться на проезжей части. Валерий Суров отметил, что автобус также не может заезжать в населённый пункт, поскольку маршрут уже согласован с ГИБДД и любое отклонение повлечёт штраф.

Отметим, что школьные автобусы для детей актуальны в городе, многие образовательные учреждения ими пользуются. Недостаток водителей для такого вида транспорта чиновники не скрывают, но справиться с проблемой не могут.

В итоге, чтобы решить вопрос со школьниками, проживающими на станции Горбуново, депутаты решили в ближайшее время провести рабочую комиссию по безопасности дорожного движения с участием сотрудников дорожной полиции.