«Для мэра всегда есть водитель, а для наших детей “когда-нибудь найдём”?» В Нижнем Тагиле из-за отсутствия автобуса дети вынуждены ходить в школу за несколько километров через частный сектор и заброшенные дома 

С весны дети, проживающие в микрорайоне Голый Камень, вынуждены ходить в школу за несколько километров через частный сектор и заброшенные дома. В апреле 2022 года общеобразовательную школу № 48 экстренно закрыли на ремонт, ученики были переведены в школу № 90, расположенную на Черноисточинском шоссе. Как рассказала АН «Между строк» читательница Галина Зубарева, изначально руководство школы обязалось возить учеников на автобусе, но обещания остались только словами. Теперь родители боятся за жизнь и здоровье своих детей.

«После закрытия школы № 48 нам обещали автобус, который бы возил детей до школы № 90. Весной нам в автобусе отказали, потому что ГИБДД не согласовала маршрут. Мы обращались в администрацию города, писали официальные запросы, собирали подписи, но всё бесполезно. Потом оказалось, что нет водителя. Я не понимаю, зачем закрывать школу, если проблема с доставкой детей не решена. Мы могли и в школу № 23 идти с начала года, до неё хотя бы есть прямой маршрут», — рассказала Галина Зубарева.

Из-за того, что транспорт до сих пор не предоставлен, детям приходится идти 4 километра по грязи через гаражи, заброшенные дома и частный сектор, где бегают своры диких собак.

«26 октября мой ребёнок поскользнулся по дороге из школы домой. Его привезли на автомобиле неравнодушные люди, которые видели, как он упал и потом не мог подняться. Пришлось вызывать скорую, но обошлось без переломов, только сильный ушиб спины», — говорит Галина.

По словам мамы, дети учатся во вторую смену, уроки заканчиваются около 6 часов вечера, когда на улице становится темно и холодно. Совсем отчаявшись, женщина написала о проблеме мэру Нижнего Тагила Владиславу Пинаеву в личные сообщения во «ВКонтакте» (скриншот переписки есть в распоряжении редакции).

«В связи с увольнением водителя автобуса подвоз учащихся школы № 48 временно приостановлен. Руководители школ № 90, 48 подали заявку в Центр занятости на вакансию водителя. Учитывая, что к водителю школьного автобуса предъявляются особые квалификационные требования, вакансия до настоящего времени не закрыта. Управление образования держит этот вопрос на контроле. Решаем!» — ответил Владислав Пинаев.

Тагильчанка посчитала, что такой ответ не красит градоначальника и упрекнула мэра в использовании двойных стандартов.

«[Получается, что ] для мэра всегда есть водитель, а для наших детей “когда-нибудь найдём”? Интересная позиция у вас», — ответила Галина мэру.

Отметим, на сайте Центра занятости Нижнего Тагила действительно размещено объявление о поиске водителя автобуса для школы № 90. Соискателю обещают заработную плату от 25 до 35 тысяч рублей в месяц за полный рабочий день, при этом опыт не имеет значения.

Напомним, в ноябре 2021 года воспитанники школы-детского сада № 105 для детей с ограниченными возможностями здоровья остались без единственного водителя школьного автобуса.