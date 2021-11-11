В Нижнем Тагиле отстранили от работы отказавшегося вакцинироваться водителя автобуса школы-детского сада №105 для детей с ОВЗ

В Нижнем Тагиле воспитанники школы-детского сада № 105 для детей ограниченными возможностями здоровья остались без единственного водителя школьного автобуса. Теперь родители вынуждены подвозить своих детей до образовательного учреждения самостоятельно.

Согласно распоряжению, выданному образовательному учреждению, с 1 ноября сотрудники, у которых нет хотя бы первого компонента вакцины, должны быть отстранены от работы.

«Водитель был очень хороший, все родители очень хвалили его, также в автобусе были и сопровождающие. Хоть мы сами и не пользуемся автобусом, но очень жалко деток, так как им очень важна коммуникация, а сейчас они её лишились», — рассказала АН «Между строк» мама четвероклассника Ольга Хамидуллина.

Водитель забирал детей из разных районов города. Сначала он привозил ребят в детский сад, а затем доставлял школьников на уроки. Всего школьным транспортом пользовались 15 детей.

«Мы всем родителям объяснили ситуацию и попросили помочь найти водителя. Ситуация тяжёлая, но мы активно ищем водителя. Желательно, чтобы он был на пенсии, так как оплата труда не очень большая», — рассказала АН «Между строк» заместитель директора Лилия Богомолкина.

Водитель школы-детского сада проработал в учреждении 2 месяца, а предыдущий сотрудник уволился, так как его не устраивала заработная плата. В мэрии Нижнего Тагила пообещали прокомментировать ситуацию с отстранением от работы непривитых сотрудников образовательных учреждений города позже.

Напомним, что в пригороде Нижнего Тагила, в посёлке Горноуральский, водителя школьного автобуса уволили из-за отказа прививаться от коронавируса.