Общество

В Нижнем Тагиле отстранили от работы отказавшегося вакцинироваться водителя автобуса школы-детского сада №105 для детей с ОВЗ

11.11.2021 16:05
В Нижнем Тагиле отстранили от работы отказавшегося вакцинироваться водителя автобуса школы-детского сада №105 для детей с ОВЗ

В Нижнем Тагиле воспитанники школы-детского сада № 105 для детей ограниченными возможностями здоровья остались без единственного водителя школьного автобуса. Теперь родители вынуждены подвозить своих детей до образовательного учреждения самостоятельно.

Согласно распоряжению, выданному образовательному учреждению, с 1 ноября сотрудники, у которых нет хотя бы первого компонента вакцины, должны быть отстранены от работы. 

«Водитель был очень хороший, все родители очень хвалили его, также в автобусе были и сопровождающие. Хоть мы сами и не пользуемся автобусом, но очень жалко деток, так как им очень важна коммуникация, а сейчас они её лишились», — рассказала АН «Между строк» мама четвероклассника Ольга Хамидуллина.

Водитель забирал детей из разных районов города. Сначала он привозил ребят в детский сад, а затем доставлял школьников на уроки. Всего школьным транспортом пользовались 15 детей.

«Мы всем родителям объяснили ситуацию и попросили помочь найти водителя. Ситуация тяжёлая, но мы активно ищем водителя. Желательно, чтобы он был на пенсии, так как оплата труда не очень большая», рассказала АН «Между строк» заместитель директора Лилия Богомолкина.

Водитель школы-детского сада проработал в учреждении 2 месяца, а предыдущий сотрудник уволился, так как его не устраивала заработная плата. В мэрии Нижнего Тагила пообещали прокомментировать ситуацию с отстранением от работы непривитых сотрудников образовательных учреждений города позже. 

Напомним, что в пригороде Нижнего Тагила, в посёлке Горноуральский, водителя школьного автобуса уволили из-за отказа прививаться от коронавируса.

Фото: Яндекс.Карты
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