В пригороде Нижнего Тагила водителя школьного автобуса уволили из-за отказа вакцинироваться. Теперь детям не на чем добираться в школу

Водителя школьного автобуса, который возил детей в школу № 24 посёлка Горноуральский, уволилили из-за отказа ставить прививку от коронавируса. Мужчина работал без сменщика, а ставка в школе только одна, поэтому сейчас заменить водителя некому. Из-за этого дети, которые пользовались автобусом, были переведены на дистант. Автобус делал четыре рейса в день и возил детей со станции Лая и из села Малая Лая до школы.

Ежедневно таким образом до школы добирался 31 школьник, 14 из которых проживают в Лае, а 17 — в Малой Лае, шесть из них учатся в начальной школе.

Директор школы Татьяна Заостровных рассказала АН «Между строк», что с 2 ноября мужчина был отстранён от работы, а потом написал заявление на увольнение по собственному желанию.

«Водителя на дистант мы перевести, конечно, не можем. Мы прилагали все усилия, чтобы убедить его вакцинироваться, но он категорически против. Говорит, если разрешат работать без прививки, то он выйдет на работу. Очень сложно в нашем населённом пункте найти водителя, потому что это большая ответственность, да и зарплата небольшая. Сейчас обзваниваю все компании, но пока никого найти не могу», — говорит директор школы.

На сегодняшний день из 106 сотрудников школы болеет только четыре человека. А из учащихся на больничном находятся два школьника. Напомним, что с 8 по 13 ноября включительно в Свердловской области учащиеся 5–11-х классов учатся в дистанционном формате. Ученики начальных классов занимаются очно, их привозят в школу родители.