​​​​​​​Старшеклассников Нижнего Тагила переведут на дистант 

В Свердловской области учеников 5-11 классов отправят на дистант. Дистанционный формат обучения будет действовать с 8 по 13 ноября включительно, говорится в новом приказе министерства образования Свердловской области. В начальной школе с 8 ноября рекомендуется традиционная форма обучения.

«В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия обучающихся и работников образовательных организаций Свердловской области приказываю организовать учебный процесс для обучающихся 5-11 классов с применением дистанционных технологий», — сказано в приказе министерства образования и молодёжной политики Свердловской области.

Как стало известно АН «Между строк», студенты НТИ (филиал УрФУ) очно-заочной формы обучения с 8 ноября также перейдут на дистант. Обучающиеся очной формы будут учиться по-прежнему в смешанном формате.

Руководство социально-педагогического института ещё не приняло решение о форме обучения с 8 ноября.