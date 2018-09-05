Шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан завершил карьеру

Шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан, получивший несколько лет назад российское гражданство, завершил спортивную карьеру, со ссылкой на президента Союза конькобежцев России Алексея Кравцова пишет «Интерфакс».

По его словам, Ан покинет Россию по семейным обстоятельствам. Он и его жена хотят, чтобы их ребёнок учился в Южной Корее, объяснил Кравцов. Он отметил, что обстоятельства могут измениться и Ан может возобновить сотрудничество с федерацией.

Виктор Ан до 2011 года выступал за Республику Корея, а затем переехал в Россию, получил российское гражданство и стал представлять страну на международных соревнованиях. На Олимпиаде 2014 года в Сочи он выиграл три золотых медали, на дистанциях 500 и 1000 метров и в эстафете, а также завоевал бронзу на дистанции 1500 метров.

В Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане он не участвовал, так как не получил приглашение МОК вместе со многими российскими спортсменами из-за допингового скандала. Тогда спортсмен заявил, что всегда соблюдал антидопинговые правила и считает отстранение от Игр несправедливым. Кроме олимпийских медалей, в активе Ана есть золото чемпионатов мира, Европы, Кореи и России, он является самым титулованным шорт-трекистом в мире.