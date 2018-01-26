Конькобежец Виктор Ан потребовал от МОК назвать причину своего недопуска на Олимпиаду

Шестикратный олимпийский чемпион в шорт-треке Виктор Ан обратился с открытым письмом к главе Международного олимпийского комитета Томасу Баху, пишет РИА Новости. Ан попросил объяснить причины своего недопуска на зимнюю Олимпиаду 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

В документе спортсмен подчёркивает, что на протяжении всей своей карьеры всегда соблюдал антидопинговое законодательство и «ни разу не дал повода усомниться в чистоте завоёванных им титулов».

«Я искренне считал, что, выполнив условия отбора на Олимпийские игры, "чистый" спортсмен заслуживает право в них участвовать. Но комиссия МОК решила иначе и не объяснила мне причин этого решения… Меня возмущает ситуация с тем, что конкретная причина моего недопуска до Олимпиады до сих пор не названа и в этой ситуации появились разговоры обо мне, как о спортсмене, употреблявшем допинг», — пишет Ан.

Напомним, в декабре 2017 года МОК отстранил сборную России от участия в зимней Олимпиаде в Пхёнчхане из-за допингового скандала. На Игры смогут поехать только не замеченные в употреблении допинга россияне, которые будут выступать под нейтральным флагом. Глава МОК Томас Бах заявил, что комиссия не допустит российских спортсменов до Олимпиады в случае наличия «малейших подозрений» в допинговых нарушениях — даже если в её распоряжении нет соответствующих доказательств.

Накануне, 25 января, стало известно, что МОК в итоговой заявке Олимпийского комитета России утвердил только 169 российских спортсменов. При этом многих лидеров сборной, в том числе Виктора Ана, в списке не оказалось.

Виктор Ан получил гражданство России в 2011 году. На Олимпиаде в Сочи в 2014 году он завоевал три золотые и одну бронзовую медаль в шорт-треке.