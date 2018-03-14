Российским политэмигрантам в Великобритании предоставили охрану

Некоторым из получивших убежище в Великобритании россиянам после отравления в Солсбери экс-разведчика Сергея Скрипаля предоставлена охрана, со ссылкой на собственные источники пишет «Коммерсантъ».

«После отравления в Солсбери под окном моего дома постоянно дежурит полицейская машина», — рассказал один из российских политэмигрантов.

Накануне в Лондоне было обнаружено тело 68-летнего экс-замгендиректора «Аэрофлота» Николая Глушкова, заочно осуждённого в России за мошенничество. Полиция пока не подтверждает насильственный характер смерти эмигрировавшего россиянина, как и не связывает гибель Глушкова с отравлением в Солсбери.

Напомним, 4 марта бывший сотрудник российской разведки Сергей Скрипаль и его дочь попали в реанимацию после посещения торгового центра в Солсбери, сейчас они находятся в коме. Великобритания обвинила в смерти бывшего разведчика Россию. Британский премьер Тереза Мэй выдвинула Москве ультиматум: если российская сторона не предоставит «правдоподобное объяснение» произошедшему в Солсбери, британская сторона примет «жёсткие меры». В Москве заранее дали понять, что не намерены удовлетворять ультиматум.