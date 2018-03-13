Москва отказалась отвечать на ультиматум Лондона по «делу Скрипаля»

Россия не будет отвечать на ультиматум Лондона в связи с «делом Скрипаля», пока Великобритания не выполнит свои обязательства в рамках конвенции о запрещении химического оружия и не обеспечит доступа к веществу, которым были отравлены экс-сотрудник ГРУ и его дочь Юлия, заявил «Интерфаксу» глава МИД Сергей Лавров.

«Прежде чем ставить ультиматумы — отчитаться перед британским правительством за 24 часа — лучше соблюсти свои собственные обязательства по международному праву, в данном случае — конвенции по запрещению химического оружия», — сказал Лавров.

Напомним, накануне Тереза Мэй заявила, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, по мнению правительства Великобритании, «вероятнее всего, лежит на России». Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», которое разработано в России. В связи с этим посол РФ был вызван в МИД Великобритании для объяснений.

Мэй заявила, что Великобритания до вечера вторника ждёт от Москвы объяснений в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ, после этого Лондон вынужден будет принять самые серьёзные ответные меры.