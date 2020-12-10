Российская вакцина от коронавируса внезапно подорожала

Российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» внезапно подорожала в 2 раза — стоимость одной дозы вакцины теперь составляет 2,2 тысячи рублей, пишет издание Readovka.

«Разработчик российской вакцины центр Гамалеи заключил контракт на производство 40 тысяч доз "Спутника". Стоимость одной составила 2 200 рублей, или же 30 долларов», — сообщает издание.

Исполнитель контракта не называется. Ранее сообщалось, что предельная стоимость препарата составит 1942 рубля за два компонента — об этом ТАСС заявлял помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов. Производители вакцины также изначально говорили, что она будет стоить «значительно ниже» иностранных аналогов, стоимость которых составляет порядка 20 долларов.