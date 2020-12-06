Вакцина против коронавируса «Спутник V» будет стоить 1942 рубля

06.12.2020 12:23
Минздрав России зарегистрировал предельную отпускную цену на вакцину против коронавируса «Спутник V» — 1942 рубля за два компонента, пишет ТАСС со ссылкой на помощника министра здравоохранения РФ Алексея Кузнецова.
Кузнецов также добавил, что стоимость упаковок по пять двухкомпонентных наборов составит 9 710 рублей. Кроме того, для россиян вакцинация будет бесплатной и добровольной, а розничная продажа препарата не предусмотрена.
- На следующей неделе в России начнётся массовая вакцинация от коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 2 декабря, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, в первую очередь прививку смогут поставить учителя и врачи.