Вакцина против коронавируса «Спутник V» будет стоить 1942 рубля

Минздрав России зарегистрировал предельную отпускную цену на вакцину против коронавируса «Спутник V» — 1942 рубля за два компонента, пишет ТАСС со ссылкой на помощника министра здравоохранения РФ Алексея Кузнецова.

Кузнецов также добавил, что стоимость упаковок по пять двухкомпонентных наборов составит 9 710 рублей. Кроме того, для россиян вакцинация будет бесплатной и добровольной, а розничная продажа препарата не предусмотрена.