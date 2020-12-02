«Бесплатно и по желанию». Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию от коронавируса в стране на следующей неделе

02.12.2020 20:05
На следующей неделе в России может начаться массовая вакцинация от коронавирусной инфекции. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время открытия многофункциональных медцентров Минобороны РФ. По его словам, в первую очередь прививку смогут поставить учителя и врачи.
О возможности начать масштабную вакцинацию доложила главе государства вице-премьер Татьяна Голикова, пишет «Коммерсант».
«Если вы считаете, что мы к такому шагу подошли вплотную, то просил бы вас организовать работу таким образом, чтобы в конце следующей недели мы уже приступили к этой масштабной вакцинации», — сказал Владимир Путин.
Президент также заявил о готовности к производству 2 млн доз вакцин. Кроме того, вакцинация будет бесплатной и добровольной.
- Сегодня стало известно, что более 3,7 тысячи жителей Свердловской области привьют от коронавируса. В Нижнем Тагиле вакцину получат три медучреждения.