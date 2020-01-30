Роснедра забрали лицензию на добычу золота у красноярской фирмы, на объекте которой погибли 17 рабочих

Роснедра изъяли лицензию на добычу золота у ООО «Сисим», на объекте которой в Красноярском крае погибло 17 человек, сообщает пресс-служба Росприроднадзора. В ведомстве уточнили, что действие лицензии ООО «Сисим» на участок россыпного золота в бассейне реки Большая Сейба досрочно прекращено.

Напомним, 19 октября 2019 года вода прорвала каскад из пяти дамб технологических водоёмов, организованных в бассейне реки Сисим у посёлка Щетинкино Красноярского края. В результате аварии были затоплены два рабочих общежития и бытовые постройки. Погибли 17 человек, 28 пострадали, трое числятся пропавшими без вести.

После этого на участке «Сисим» Росприроднадзор провёл выездную проверку, которая выявила 32 нарушения условий пользования недрами и природоохранного законодательства РФ. Ведомство возбудило административные дела, выдало предписания компании об устранении нарушений и компенсации 363,5 млн рублей ущерба, который недропользователь нанес окружающей среде.

Также были возбуждены уголовные дела о нарушении правил безопасности на работах, повлекшем по неосторожности смерть нескольких человек, и о загрязнении рек Сисим и Сейба. Следствие установило, что дамбы возвели незаконно без каких-либо разрешительных документов. Арестованы директор компании-собственника артели и два сотрудника артели. Материалы проверки Росприроднадзор направил в Роснедра, где накануне приняли решение о том, чтобы досрочно прекратить право пользования участками недр ООО «Сисим».