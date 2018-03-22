Решение РБК о бойкоте Госдумы из-за Слуцкого поддержали более 10 российских СМИ

К решению редакции РБК об отзыве журналистов из Госдумы, принятому по итогам заседания думской комиссии по этике, которая не обнаружила «поведенческих нарушений» в действиях депутата Леонида Слуцкого, присоединились многие федеральные и региональные издания.

Думская комиссия по этике, которая не нашла ничего предосудительного в поведении Слуцкого, «по сути, признала нормой возможность сексуальных домогательств к журналистам со стороны ньюсмейкеров», заявили накануне в РБК, после чего из Госдумы были отозваны журналисты всех редакций медиахолдинга — сайта, газеты, телеканала и журнала.

Вскоре после этого о прекращении работы с депутатом Леонидом Слуцким в качестве ньюсмейкера объявил издательский дом «Коммерсантъ». О прекращении взаимодействия с Госдумой объявили также телеканалы RTVi и «Дождь». По словам главного редактора «Дождя» Александры Перепеловой, решение комиссии — «неприемлемое и издевательское».

«Стало ясно, что женщинам находиться в Госдуме просто-напросто опасно», — сказала она.

Об отзыве журналистов из Госдумы объявила и радиостанция «Эхо Москвы». Главный редактор «Эха» Алексей Венедиктов указал, что редакция считает Думу «небезопасным местом работы для журналистов обоего пола», а потому «в соответствии с предложением спикера Госдумы Вячеслава Володина отзывает своих журналистов из Госдумы». Редакция радиостанции «Говорит Москва» объявила, что отныне все новости про Леонида Слуцкого и комиссию Госдумы по этике в эфире будут сопровождаться упоминанием об обвинениях в домогательствах.

Поддержала бойкот депутата Слуцкого редакция «Ленты.ру», которая удаляет с сайта материалы с заявлениями и упоминаниями председателя комитета по международным делам Леонида Слуцкого. Исключение редакция сделала лишь для публикаций, которые имеют прямое отношение к обвинениям Слуцкого в домогательствах.

Редакция издания Republic также заявила, что отныне во всех статьях с упоминанием Госдумы будет добавлять в скобках: «Орган государственной власти РФ, оправдывающий сексуальные домогательства». О прекращении личного взаимодействия корреспондентов со Слуцким и комиссией по этике объявила редакция газеты «Ведомости».

«Редакция оставляет за собой право собирать и распространять информацию об их деятельности всеми законными способами. Во всех случаях, когда закон о средствах массовой информации предписывает сотрудникам редакции обратиться к этим депутатам с официальным запросом, он будет направлен их представителям», — говорится в заявлении редакции.

Об отзыве парламентского корреспондента сообщила деловая электронная газета из Татарстана «БИЗНЕС Online».

«Выражая солидарность с федеральными коллегами, парламентский корреспондент "БИЗНЕС Online" не будет продлевать аккредитацию, а также посещать заседания Государственной Думы до тех пор, пока депутат Леонид Слуцкий не извинится перед журналистками, а выдвинутые против него обвинения в домогательствах не будут надлежащим образом расследованы», — говорится в заявлении редакции издания.

Свою работу с Госдумой с 22 марта ограничила также редакция екатеринбургского издания Znak.com.

«Журналисты Znak.com, работающие в Москве, воздержатся от посещения Государственной Думы», — отмечается в сообщении на сайте.

Редакция крупного тематического издания «Право.ru» выразила солидарность с решением РБК и других СМИ и объявила о поддержке бойкота депутата Слуцкого.

В свою очередь, председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил «Интерфаксу», что «решения ряда СМИ — это решение руководства информационных холдингов, изданий, это их компетенция, их право». По его словам, Госдума — один из самых открытых органов власти.

«Для нас важно, чтобы работа строилась на принципах гласности, открытости и свободы. Мы это будем делать», — отметил он.

Володин также заявил, что аккредитация журналистов тех СМИ, которые решили отозвать своих корреспондентов из Госдумы, приостановлена.

«В случае если аккредитация заканчивается или СМИ отзывает своих журналистов, в соответствии с положением об аккредитации, пропуска отзываются... Если СМИ отзывает своих журналистов, то это значит, что они лишаются аккредитации. Давайте работать в правовом поле», — сказал Володин.

Соруководитель объединённой редакции РБК Елизавета Голикова отметила, что заявление Володина отвлекает внимание от проблемы домогательств депутата Слуцкого.

«Намерение Государственной думы отозвать аккредитации журналистов РБК и их коллег из других СМИ смещает фокус от решения проблемы, которую мы оцениваем как значимую. Это не решает этических проблем защиты чести и достоинства журналистов, не поднимает вопрос о дополнительном расследовании поведения депутата Слуцкого», — подчеркнула Елизавета Голикова.

В Кремле решение российских СМИ бойкотировать Думу и лично Слуцкого комментировать отказались.

«Я никак не хотел бы это комментировать. Это не вопрос администрации президента», — сказал Песков.

Союз журналистов России 22 марта опубликовал заявление, в котором выразил своё недоумение решением комиссии Госдумы по этике. В организации отметили, что до сих пор в их практике «ещё ни разу не обращались члены Союза или другие наши коллеги с просьбой защитить их от сексуальных домогательств».

«Союз журналистов России считает недопустимыми любые попытки давления на журналиста, исполняющего профессиональные обязанности. При личном общении журналиста-женщины и политика-мужчины грань между комплиментами и переходом с профессиональной этики на личностный фактор — очень тонкая», — говорится в сообщении организации.

Напомним, комиссия Госдумы по этике накануне рассмотрела жалобы журналисток, заявивших о сексуальных домогательствах со стороны депутата от ЛДПР Леонида Слуцкого.

«Считаем, что комиссия не находит поведенческих нарушений у господина Слуцкого», — сказал после заседания её глава Отари Аршба.

Он сообщил, что комиссия «не наделена полномочиями» исследовать представленную журналисткой BBC Фаридой Рустамовой аудиозапись, где зафиксированы предложения Слуцкого стать его любовницей и жалобы на то, что она отказывается с ним целоваться. Журналистка подчеркнула, что запись была сделана в Думе, когда Рустамова пришла, чтобы взять у Слуцкого интервью.

Аршба также сообщил, что члены комиссии ознакомились только с распечатками разговора и что некоторые члены комиссии «высказали мнение, что обнародование записей разговора во время избирательной кампании могло быть связано с желанием на них повлиять». Журналистки могут обратиться в правоохранительные органы, добавил он.

Редакция АН «Между строк» поддерживает требования о проведении объективного разбирательства в отношении депутата Госдумы Леонида Слуцкого. Сексуальные домогательства политиков к журналисткам недопустимы и должны служить поводом для лишения должностей и мандатов.