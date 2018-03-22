RTVI и Znak отказались работать с Госдумой после решения комиссии по Слуцкому

Телеканал RTVI принял решение перестать работать с Госдумой после того, как комиссия по этике признала корректным поведение главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, которого журналистки обвинили в домогательствах, заявил главный редактор RTVI Алексей Пивоваров.

«RTVI солидарен с редакциями, заявившими об отзыве журналистов из Госдумы. Мы также не будем взаимодействовать с этим органом власти, пока господин Слуцкий остаётся на своём посту», — сказал Пивоваров.

Кроме того, Znak.com также решил присоединиться к решению об ограничении работы с Госдумой. В заявлении редакции говорится, что журналисты издания, работающие в Москве, «воздержатся от посещения Государственной Думы».

«Кроме того, издание перестанет писать о Леониде Слуцком вне контекста ситуации с домогательствами. Таким образом мы хотим продемонстрировать солидарность с коллегами, пострадавшими от действий Слуцкого, и выразить им свою поддержку», — отмечает редакция.

Кроме того, Lenta.ru решила «игнорировать существование депутата Слуцкого».

«Отныне "Лента.ру" игнорирует существование депутата Слуцкого и присоединяется к устроенному нашими коллегами бойкоту. Все материалы о нём, не касающиеся обвинений в домогательствах, будут удалены», — говорится в сообщении издания в Facebook.

Ранее главный редактор «Говорит Москва» Сергей Доренко обратился к главным редакторам федеральных и региональных изданий с призывом исключить Слуцкого из информационной повестки до тех пор, пока тот не принесёт извинения журналисткам.

«Я призываю заметить, улыбнуться подлости замысла и твёрдо сказать: пока Слуцкий внятно не извинится, пока Слуцкий не исчерпает свою вину, запретить его цитирование либо цитировать его только исключительно с бэкграундом о сексуальном скандале», — заявил Доренко.

Накануне Комиссия Госдумы по этике заявила, что не нашла нарушений в поведении Слуцкого, на которого пожаловались несколько журналисток. После этого о прекращении работы с Госдумой объявили РБК, «Дождь» и «Эхо Москвы».

Редакция АН «Между строк» поддерживает требования о проведении объективного разбирательства в отношении депутата Госдумы Леонида Слуцкого. Сексуальные домогательства политиков к журналисткам недопустимы и должны служить поводом для лишения должностей и мандатов.