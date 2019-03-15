РЭК снизила «мусорный» тариф для жителей Нижнего Тагила на 73 копейки

Региональная энергетическая комиссия (РЭК) Свердловской области снизила тарифы на вывоз твёрдых коммунальных отходов (ТКО) от 1,1 до 1,7% в зависимости от регоператора. В Нижнем Тагиле (регоператор «Рифей») платёж снизится примерно на 73 копейки.

«Отметим, тарифы являются предельными максимальными и могут понижаться региональными операторами самостоятельно исходя из экономической целесообразности. Со своей стороны Комиссия продолжит контроль за применением тарифов и соблюдением установленного порядка ценообразования», — отметили в пресс-службе РЭК.

Напомним, в конце февраля губернатор Евгений Куйвашев поручил правительству проработать возможность понижения тарифов на вывоз мусора. Позже стало известно, что их снизят примерно на 70 копеек. После министр ЖКХ региона Николай Смирнов анонсировал снижение уже на 12 рублей в месяц. По его словам, этого удастся добиться, избавив операторов от налога на прибыль и снизив НДС.

Жители многоквартирных домов в Нижнем Тагиле с января 2019 года должны были платить на вывоз мусора примерно 143 рубля в месяц. Значительное повышение тарифа спровоцировало в Нижнем Тагиле протест — так, только 23 февраля митинг против мусорной реформы собрал более тысячи тагильчан. Кроме этого, в течение нескольких недель активисты общественного движения «Тагил за перемены» проводили одиночные пикеты под окнами администрации города, «встречали» они и приехавшего с рабочим визитом в Тагил полпреда президента Николая Цуканова, а также стояли у здания областного правительства. Во многом из-за Нижнего Тагила Свердловская область вошла в число лидеров рейтинга напряжённости регионов из-за мусорной реформы.

Заместитель генерального прокурора в УрФО Юрий Гулягин на совещании в Нижнем Тагиле объявил официальные предостережения министру энергетики и ЖКХ Свердловской области Николаю Смирнову, главам Новоуральского, Серовского городских округов и городского округа Краснотурьинск, а также директорам трёх регоператоров.