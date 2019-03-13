На совещании в Нижнем Тагиле замгенпрокурора Чайки раскритиковал ход мусорной реформы в Свердловской области

Заместитель генерального прокурора в УрФО Юрий Гулягин по итогам сегодняшнего совещания в ДК им. И. В. Окунева по мусорной реформе объявил официальные предостережения министру энергетики и ЖКХ Свердловской области Николаю Смирнову, главам Новоуральского, Серовского городских округов и городского округа Краснотурьинск, а также директорам трёх регоператоров. Как сообщили АН «Между строк» в пресс-службе ведомства, в ходе надзорных мероприятий прокуратура выявила многочисленные нарушения.

«В частности, выявлены неединичные факты начисления платы за обращение с ТКО без учёта фактических сведений о количестве лиц, проживающих в жилых помещениях, что приводит к необоснованному увеличению стоимости этих услуг. На региональном и муниципальном уровне не в полной мере обеспечено нормативное урегулирование ряда вопросов, регламентирующих обращение с коммунальными отходами. Не решена проблема замены полигонов, не включённых в государственный реестр объектов размещения отходов, в отношении которых запланировано проведение рекультивационных работ, иными объектами размещения (обработки, утилизации) отходов. Не во всех муниципалитетах надлежащим образом проводятся мероприятия по определению, созданию и содержанию контейнерных площадок, а также ведению их реестра. Допускаются случаи начисления платы за услуги по сбору и вывозу ТКО без фактического их оказания», — заявили в прокуратуре.