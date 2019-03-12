Министр ЖКХ региона анонсировал снижение тарифов на вывоз мусора на 12 рублей в месяц

Министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов пообещал, что плата за вывоз мусора для каждого жителя региона снизится не меньше чем на 12 рублей в месяц, сообщили в департаменте информполитики региона.

Подчёркивается, что изменение платы за услугу на 10–30% «неизбежно» в результате мер, принимаемых федеральными и региональными властями. В первую очередь регионы пересчитали плату региональных операторов за негативное воздействие на окружающую среду. В Свердловской области результаты перерасчётов станут известны 14 марта, когда их утвердит Региональная энергетическая комиссия, на этом этапе снижение составит около 1 рубля на человека.

Следующей мерой станет принятие федерального закона о частичном освобождении регоператоров от налога на добавленную стоимость (НДС), после этого тарифы можно будет снизить ещё на 5%.

В Свердловской области также рассматривают возможность снизить для регоператоров налоги на землю, прибыль и имущество, что также повлияет на тариф. Кроме того, снижение тарифа на вывоз мусора станет возможным после новой методики расчёта нормативов потребления в апреле 2019 года.

Напомним, две недели назад губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил правительству проработать вопрос о снижении тарифов на вывоз мусора. По данным Министерства ЖКХ, снижать тарифы планируется за счёт уменьшения налога на прибыль и имущество региональных операторов, пока эта работа ещё не завершена. В то же время региональные министры надеются на то, что на федеральном уровне будет принято решение об отмене НДС для региональных операторов — в этом случае тариф можно будет снизить более существенно и для жителей Екатеринбурга, например, платёж составит 123,23 рубля в месяц.