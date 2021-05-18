«Работы осталось на месяц, придётся распускать врачей». Руководство Тетюхинского госпиталя в Нижнем Тагиле рассказало о трудностях, с которыми столкнулось учреждение из-за суда со Свердловской областью

Сегодня руководство Уральского лечебно-реабилитационного центра (УКЛРЦ) имени Владислава Тетюхина провело встречу с журналистами городских и областных СМИ. В рамках двухчасовой пресс-конференции сын Владислава Тетюхина Дмитрий, гендиректор клиники Алексей Щелкунов, а также главный врач Сергей Амзаев и начальник юротдела Елена Изотова рассказали о судебных тяжбах с Корпорацией развития Среднего Урала, принадлежащей областному правительству.

Поводом для сбора журналистов стало исковое заявление в Арбитражный суд Свердловской области от Корпорации развития Среднего Урала (КРСУ), которая является институтом инфраструктурного развития при правительстве региона. Иск был подан в апреле с требованием к УКЛРЦ вернуть 1,4 млрд рублей, выданных в рамках государственно-частного партнёрства на этапе строительства, плюс набежавшие проценты. При этом руководство госпиталя заявило, что не отступает от принятых в 2013 году соглашений с областным правительством, заключённых в рамках областного закона № 28 «Об участии Свердловской области в государственно-частном партнёрстве». По ним медучреждение обязалось вернуть 25,6% акций в пользу региона. Но тогда же, в апреле, губернатор Евгений Куйвашев заявил, что руководство госпиталя зарегистрировало основные активы учреждения на офшорные компании.

Как сегодня объяснили журналистам наследник Владислава Тетюхина Дмитрий и гендиректор клиники Алексей Щелкунов, существует два юрлица: ООО «УКЛРЦ» и АО «Госпиталь ВИТ». Учредителями «Госпиталя ВИТ» действительно являются три компании, зарегистрированные в Республике Кипр: «Паренако Холдингз Лимитед» (82%), «Инвестсаут Лимитед» (9,56%) и «Стэншоу Лимитед» (8,4%). Все эти компании принадлежат семье Тетюхиных, и об их существовании в КРСУ знали с самого начала. Кроме того, госпиталь провёл все необходимые процедуры для передачи Корпорации развития Среднего Урала пакета акций, но она так и не состоялась из-за проволочек со стороны областной структуры.

Кроме того, юрист УКЛРЦ Елена Изотова объяснила журналистам, что Кипр не считается в России офшорной зоной. Так, в приказе Минфина № 108 Н от 2007 года «Об утверждении перечня государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны)» Республика Кипр не указана. У этой страны есть соглашение с РФ, по которому она раскрывает историю финансовых сделок.

«Никаких других денег у Владислава Валентиновича, кроме тех денег, что ему заплатил “Ростех” за продажу акций “ВСМПО-Ависма”, не было. Почему “Ростех” и Владислав Валентинович решили эти деньги перевести на Кипр, я, к сожалению, у Владислава Валентиновича спросить не могу. Наверное, так было удобно. Кому — не знаю. А Владислав Валентинович просто вернул эти деньги обратно в Россию. Ни одного рубля обратно не вернулось в эти компании. Этот факт подтверждается всеми органами, счётными палатами, налоговой», — заявил Дмитрий Тетюхин.

По мнению наследника Владислава Тетюхина, КРСУ хочет полностью контролировать работу медицинского учреждения и получить 50% акций. В областной структуре об этом начали намекать сразу после смерти создателя УКРЛЦ. Судебные издержки, траты на оценку имущества, которые сейчас предстоят госпиталю, точно не пойдут ему на пользу, отмечает Дмитрий Тетюхин.

«Мне, честно говоря, было очень обидно, когда началась вся эта история. Столько сил Владислав Валентинович потратил на формирование коллектива, по всей России искались люди, для которых медицина — служение. Вообще, с точки зрения экономики это всё глупость. Оборудование покупалось в 2013 году и стоило 40 млн долларов, сейчас с учётом курса область просит вернуть 20 млн долларов. Это что, хозяйский подход? Это как-то неумно, негосударственно, мне кажется. Когда мы встречались в последний раз, всё крутилось уже вокруг 50%. Нам говорят: “Стоило это всё 4,4 млрд, а сейчас на балансе в чистых активах 1,8 млрд. Мы берём свои 1,4 млрд против ваших 1,8 млрд, получается 48%”. Я говорю: “Как, у нас же был договор. Госпиталь работает, рыночная оценка растёт. Это партнёрский подход? Это справедливо?” А мне говорят: “Мы про справедливость не говорим, мы говорим про арифметику”. Такой подход к переговорному процессу мне напоминает некое рейдерство», — возмущается Дмитрий Тетюхин.

Руководство клиники видит несколько вариантов решения проблемы. Первый — обсуждение вопроса напрямую с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, который в 2012 году поддержал идею Владислава Тетюхина о создании высокотехнологичного госпиталя. Правда, пока договориться об аудиенции не получается. Второй вариант — разрешение спора в суде. Третий родился на днях у Дмитрия Тетюхина.

«Мы можем объявить народную подписку. Ну не хочет область с нами работать, так давайте сделаем народное акционерное общество. Ведь клиника создавалась для населения, для народа. Пусть население выкупит акции клиники, чтобы ликвидировать нашу задолженность. Я вот прикинул: с 2,2 млн человек работоспособного населения Свердловской области получится по 636 рублей. Если возьмём только Нижний Тагил — по 7 тысяч рублей с каждого горожанина. Давайте сделаем всех тагильчан акционерами этого народного учебного учреждения! Давайте придумаем преференции для тех людей, которые поучаствуют в спасении госпиталя. Если серьёзно, хочется верить, что власть включит голову. Нельзя мерить всё прибылью. Чиновники играют в свои игры, им нужно отчитываться, я понимаю, но здоровье человека — одна из больших ценностей, и нельзя её процентами мерять», — заключил Дмитрий Тетюхин.

При этом, пока руководство тратит силы на разрешение конфликтной ситуации, страдают пациенты. Как рассказал главный врач клиники Сергей Амзаев, на сегодняшний день 2 тысячи человек со всей области стоят в очереди на операцию по эндопротезированию суставов. При этом учреждение до сих пор не получило ответа на запрос о выделении квот на проведение бесплатных операций в 2021 году. Последние несколько лет госпиталь загружен на 40% своих мощностей.

«По ОМС на сегодняшний день хирургами выполнено более 90% операций от всего объёма. По основному направлению — травматология и ортопедия — работы у нас осталось на месяц. Потом не знаю, что делать, распускать врачей… Закрываться. Подобная ситуация у нас была в 2017 году, когда Министерство здравоохранения Свердловской области не выделило квоты на высокотехнологичные операции и два доктора, которые у нас работали, приняли решение уехать работать в другие города. Тем самым медицинская помощь, которая могла быть оказана на нашей базе, нашим пациентам Свердловской области, не была им оказана. Мне кажется, этот центр был построен не для того, чтобы закрыться», — констатировал главный врач лечебно-реабилитационного центра травматолог Сергей Амзаев.



Сергей Амзаев и Алексей Щелкунов



Помимо основного направления, в клинике Тетюхина проводят операции по гинекологическому и урологическому профилям. Недавно, по словам главврача, были получены лицензии на лечение онкологии и COVID-больных. Оборудование клиники ежегодно обновляется, медперсонал проходит повышение квалификации, и многие жители Свердловской и соседних областей выбирают для лечения именно эту клинику. С момента открытия центра в Нижнем Тагиле более тысячи россиян из 61 региона страны получили здесь помощь. Медики клиники опасаются, что судебные разбирательства и финансовые сложности негативно скажутся на здоровье людей.